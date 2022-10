Antonella Restucci dio a luz “Ojos tristes”, una canción que habla de posesión, machismo e inseguridades

15/10/2022 - 16:46 Camerino

La cantautora quilmeña de 19 años, Antonella Restucci, compuso “Ojos tristes”, segundo sencillo de su primer disco solista. La canción nació inspirándose en una historia de amor real, en la que combina sensaciones hermosas con estados y sentimientos del amor romántico hegemónico: posesión, machismo, inseguridades, "todo lo que para mí es no es amor, pero que lamentablemente es lo que nos enseñaron durante muchísimo tiempo", dice Antonella.

Desde el principio fue pensada como un bolero tradicional y luego se fue deconstruyendo e incorporando sonidos de otros estilos más actuales a la melodía. "El bolero es un género que me encanta y le tengo mucho respeto, por eso decidí tomar prestado su estructura y aggiornarlo para que sea parte de mi nuevo disco", dice la artista.

Antonella Restucci sorprende por su madurez artística que queda demostrada en su nuevo disco "De donde vienen las cosas": tanto en la composición como en la interpretación de sus canciones se destaca su voz fresca y honesta que logra abrazar al oyente en cada frase, en cada mensaje. "Ojos tristes" es el tema que sigue a "Lo que decidas plantar", primer single que lanzó el pasado 17 de agosto.

La producción del disco está a cargo de Sebastián Schon, compositor, multiinstrumentista, ingeniero de grabación y productor argentino que ha trabajado con artistas de la talla de Vicentico, Andrés Calamaro, Natalia Lafourcade, Miranda!, Julieta Venegas, Ketama, Rubén Rada y Rosario Flores, entre otros. Su labor en Mondomix (estudio en el que trabaja como socio de Cachorro López) lo llevó a obtener 8 Premios Grammy Latinos. El nuevo material de Anto sale bajo el sello MundosMusic.

"Ojos tristes" viene acompañada por un videoclip nuevamente escrito y dirigido por Santino Taratuto y con producción ejecutiva de Juan Taratuto (No sos vos, soy yo, Un novio para mi mujer, Quién dice que es fácil?, entre otras).

ACERCA DE ANTONELLA RESTUCCI

Antonella Restucci nació en Quilmes, conurbano sur de Buenos Aires, en el año 2003. Se crió en el seno de una familia obrera con la pasión por la música, y en este contexto Antonella empezó a percibir que su camino pasaría por el arte de la canción.

Al terminar la escuela primaria, Antonella ya había descubierto el exquisito vibrato que hoy utiliza juiciosamente en sus interpretaciones, y debutó como cantante ante lo que le pareció una enorme cantidad de público en el acto de graduación. A partir de entonces participó en numerosos festivales cantando un amplio repertorio que abarcaba el rock, el folklore, el pop, el funk y blues, además de sus propias canciones.

En 2018 se sumó a la banda femenina Desperdigadas, con la que ganó el concurso televisivo Rock del País, transmitido por Canal 13 y conducido por Bebe Contepomi. Al año siguiente, Antonella decidió dedicarse de lleno a su carrera solista, y conformó la banda que la acompaña hasta hoy, que incluye a su padre en la batería.

El trabajo artístico de Antonella Restucci se guía por el respeto a tres conceptos básicos, reflejados claramente en sus propias composiciones y en los covers que interpreta: Unión, Compromiso, y Esperanza. En un momento en el que muchas sociedades -entre ellas la argentina- están atravesadas por grietas y divisiones, Antonella le canta con claridad a todo aquello que los seres humanos sensibles tenemos en común, conviviendo con el respeto y empatía por los demás y por el medio ambiente que nos cobija.

“Mi intención no es bombardear constantemente a mi público intentando imponer mis opiniones, porque eso me colocaría en una postura de Dictadora de La Paz y me pondría en una posición similar a aquellos intolerantes que sostienen la bandera de una única manera de pensar posible. Yo aspiro a que mis mensajes lleguen de manera sutil pero concreta, señalando aquello que me parece necesario cambiar en cada uno de nosotros. Quiero que mis canciones dejen claro que no somos sólo maldad y cosas terribles, sino que la bondad, el amor y otras muchas virtudes también viven en nosotros, y tenemos que expresarlas y dejarlas crecer”, cuenta Antonella sobre sus canciones.

El año 2022 encuentra a Antonella cosechando la siembra de estos últimos dos años, la que se verá reflejada en el primer disco que saldrá bajo el sello MundosMusic, y que promete ser el inicio de una exitosa carrera para la joven quilmeña.

