“Maradona: la muerte de Dios” llega a EE.UU. y su productor, el argentino Iván Kasanzew reveló a EL LIBERAL los secretos de su realización

23/10/2022 - 13:41 Camerino

Un inédito documental sobre la vida de Diego Armando Maradona se estrenará en EE.UU. el próximo 27 de octubre. “Maradona, La Muerte de Dios”, documental dirigido y narrado por el periodista argentino, Iván Kasanzew, se podrá ver finalmente en los Estados Unidos a través de ViX, la plataforma de streaming de Televisa-Univision.

La película biográfica, producida por Two Flamingos Production, se estrenó en noviembre pasado en Latinoamérica a través de Primer Video (Amazon); y en Europa en Italia por intermedio de Sky. Y se estrenará en ViX el 27 de octubre, tres días antes de lo que hubiera sido el cumpleaños 62 de la leyenda del balompié.

“Maradona, la Muerte de Dios”, es un crudo relato sobre los demonios del astro argentino: su infancia, las malas compañías, las agresiones a mujeres y periodistas, su expulsión del Mundial de Estados Unidos 1994 y su adicción a la cocaína, entre otros temas.

El documental, que cuenta con material inédito de Diego así como una gran variedad de entrevistas al famoso número 10, fue nominado a los Premios PRODU como “Mejor Serie o Película Biográfica”.

Hasta la fecha, ningún periodista argentino se había animado a contar “la verdadera historia del hombre debajo de la camiseta”. Kasanzew, quien admiró al popular pelusa de adolescente dice que con el correr del tiempo se ha creado a una persona que no es la verdadera.

“Como futbolista, nadie puede negar su magia. Pero como persona, se marcó muchos goles en contra. La película desmitifica al ídolo y llama a la reflexión”, dice el director.

Kasanzew vive en Estados Unidos desde 1995. Laboró por más de 15 años en Univisión. Fue nominado a un premio Emmy en el 2014 como personalidad deportiva del año. Se considera -posiblemente- como el periodista hispano que más estrellas del mundo del fútbol ha entrevistado: Pelé, Ronaldinho, Iván Zamorano, David Beckham, Steven Gerrard, Leopoldo Jacinto Luque, James Rodríguez, Luis Suárez, así como a Óscar de la Hoya, entre otros.

Tuvo dos encuentros con Maradona, el primero fue cuando recién empezaba como periodista y Maradona era entrenador de Racing Club Avellaneda. “Ya se podía ver su agresividad, lo cuento en el documental, en algún momento se nos cruzan las miradas y él me insulta y yo lo estaba admirando, tampoco lo tomé mal, me llamó mucho la atención... empecé a descubrir allí a partir de ese momento a la persona, que no era una persona en paz”, comenta.

Y el segundo fue en el Mundial de Alemania 2006, en donde se sacó una fotografía con él en Múnich, Alemania.

CONOCIENDO A IVÁN KASANZEW

Iván Kasanzew es un periodista argentino, director de cine y reportero de deportes. Nacido el 17 de abril de 1973 en Buenos Aires, Kasanzew es conocido por haber dirigido la película, "Maradona, La Muerte de Dios", un documental periodístico que se enfoca en el lado humano del ex astro del balompié. Iván es hijo del periodista Nicolás Kasanzew, corresponsal de televisión de la Guerra de las Malvinas de 1982.

Inició su carrera a los 19 años en VCC (Video Cable Comunicación) y en 1993 fue contratado como uno de los presentadores del canal de noticias de Telefé, Red de Noticias. En busca de mejores oportunidades en el periodismo, Iván emigró a los Estados Unidos cuando tenía 22 años. Trabajó en múltiples cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, CBS Telenoticias, Telemundo y Univision, donde se desempeñó como reportero y presentador durante más de 15 años.

Kasanzew trabajó en Univision desde el 2005 hasta el 2020. Durante ese tiempo cubrió cuatro Mundiales de Fútbol: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Asimismo, fue presentador de varios programas como Fútbol Central, Contacto Deportivo y República Deportiva, entre otros. Colaboró como reportero en varias historias de interés general para el programa de noticias, Aquí y Ahora.

Iván ha entrevistado en exclusiva a cientos de deportistas entre los que destacan Pelé, Lionel Messi, David Beckham, David Villa, Javier Hernández, Oscar de la Hoya, Kobe Bryant, Landon Donovan, Ronaldinho, Romario, Hristo Stoichkov, Ivan Zamorano, Dino Zoff, Luis Suárez, Juan Pablo Montoya, entre muchos otros.

Kasanzew comenzó a trabajar en el documental sobre la vida de Diego Maradona para la productora Two Flamingos Production en el 2018. La película se completó a comienzos del 2021, unos meses después del fallecimiento del ex-futbolista. El documental contiene entrevistas, videos y fotos inéditas de Maradona y expone su lado más controversial. Nunca antes un periodista argentino se había animado de desmitificar la figura de Maradona. La película se estrenó el 25 de noviembre de 2021 en Latinoamérica a través de Prime Video de Amazon y en Italia por Sky Italia. Hoy se emite también en Rusia y otros países bálticos. El próximo 27 de octubre se estrenará en los Estados Unidos a través de la plataforma de Televisa Univision, ViX.

En el 2013, Iván Kasanzew fue nominado a un Emmy en la categoría "Personalidad Deportiva del Año".

Iván Kasanzew está casado con Belinda Andretti, una agente de bienes raíces, que a la vez es su socia en la productora, Two Flamingos Production. Actualmente se encuentra trabajando en el segundo documental sobre un suceso de alcance mundial.

