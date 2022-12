Sally Lindsay, la dama inglesa del misterio reveló a EL LIBERAL lo que se viene en “The Madame Blanc Mysteries”

24/12/2022 - 13:05 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

“The Madame Blanc Mysteries”, serie que se emite por la plataforma Acorn TV, abreva de las novelas de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. Y quien lo reafirma, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es la popular actriz británica Sally Lindsay, creadora y protagonista de “The Madame Blanc Mysteries”.



Sally, en su mano a mano con EL LIBERAL, habló en profundidad de esta exitosa serie de la que Acorn TV presentará un Especial de Navidad. El episodio festivo se estrenará en el aclamado servicio de streaming el jueves 29 de diciembre como adelanto de la segunda temporada de la serie, que se lanzará en 2023.

La acogedora serie de Acorn TV Original sigue a la renombrada comerciante de antigüedades Jean White (Sally Lindsay), cuya experiencia en objetos de incalculable valor resulta ser la clave para ayudar a la policía local a investigar y resolver una serie de asesinatos y misterios con el telón de fondo de su nuevo hogar: el hermoso pueblo francés de Saint Victoire. Después de haber sobrevivido a un atentado contra su vida y de haber ayudado a identificar el asesinato de su difunto marido, Jean espera con impaciencia las luces parpadeantes y los coros de Navidad en Saint Victoire con sus nuevos amigos. Sin embargo, Jean acude en ayuda del jefe de policía, André Caron, que se encuentra al otro lado de la mesa de interrogatorios al ser acusado del asesinato de su esposa. Caron le ruega a Jean que limpie su nombre y ella se ve rápidamente arrastrada al mundo del tráfico internacional de arte, donde no todo es lo que parece.

¿Podrá Jean salvar a Caron y llevar al verdadero asesino ante la justicia? Es la gran pregunta que deja flotando en el aire la serie y que, en su entrevista con EL LIBERAL, Sally adelantó algo acerca de lo que sucederá en esa Navidad en Saint Victoire.

-¿Cuál era su propósito al escribir Los misterios de Madame Blanc? ¿Qué misterios quiere desvelar a través de esta temporada?

Bueno, siempre he sido un gran fan de los asesinatos misteriosos a lo largo de los años, y creo que Gran Bretaña tiene una fantástica tradición en este sentido, y generalmente lo hacemos muy bien. Siempre he sido una fan de las series de los 90, que marcaron mi infancia y adolescencia. Así que siempre ha estado en el fondo de mi mente hacer un misterio moderno. Y entonces dos ideas se juntaron… conocí a una increíble mujer anticuaria que era extraordinaria, y recuerdo haber pensado “ella es tan inteligente”. Y entonces tuve una idea. Siempre he pensado en alguien que vive una doble vida como el marido de Jean. Así que junté esas ideas y escribí un guión basado en eso, lo eligieron, y les gustó mucho la idea. Así que por eso la hice al final. Yo realmente no sabía si podía hacerlo, si podía escribir misterios de asesinatos. No estaba muy segura de ello, pero parece que ha funcionado bastante bien. Así que estamos muy contentos por eso.

-¿Por qué el tema de las antigüedades es el eje central de la temporada? ¿Es ese anticuario una especie de alter ego suyo?

Bueno, siempre me ha gustado la historia de los remates y las subastas. Me encantaría ser tan observadora como Jean, pero no se me da para nada, soy malísima en eso. ¿Por qué las antigüedades? Creo que las antigüedades fascinan a todo el mundo. Creo que puedes poner en tus manos un objeto del pasado y puede contar toda una historia de dónde procede, cuándo se fabricó, la época en que se hizo, cuál era el clima social de la época, quién estaba en el trono, etcétera, etcétera. Y creo que las antigüedades son tan fascinantes por eso. Cuando se construye un drama en torno a ellas, la gente se interesa mucho, porque se puede escribir un drama entero sobre un objeto porque es muy interesante y abre las puertas a la historia. Y creo que por eso a la gente le encantan los programas de antigüedades. Creo que por eso hice un drama sobre ello.

-Los misterios de Madame Blanc tiene drama, comedia, misterio... ¿Mereció la pena esta mezcla de géneros? ¿Qué permiten contar al mezclarlos?

Bueno, mi socio guionista y yo habíamos escrito comedia durante bastante tiempo. Y aunque no diríamos que esto es una comedia directa, creemos que nuestros personajes son más atractivos cuando son divertidos y la gente se siente más atraída por ellos cuando son graciosos y sonríen y hacen reír. Y por eso queríamos escribir nuestros personajes así. Para que la gente quiera volver a verlos y quiera estar con ellos, pasar una hora con ellos cuando están viendo la televisión, haciendo streaming. Y nosotros nos preguntamos qué estará pasando esta semana. Y creo que eso es lo principal. Es por eso que lo hacemos divertido, el misterio, lo juntamos y en realidad no es la primera vez que sucede, hay muchos dramas en este país que tienen un toque de comedia con el misterio involucrado, pero esta es una comedia bastante pesada, lo sé, pero creemos que tenemos el equilibrio adecuado. Creo que la gente en general es divertida por naturaleza y creo que hacer algo bastante solemne tiene su lugar, pero yo quería un poco de ligereza, quería un lugar donde la gente pudiera ir y sentarse durante una hora con una taza de té o una copa de vino y decir, bien, voy a escaparme a este lugar, a este lugar mágico donde suceden estos misterios de asesinatos pero todo el mundo es genial y hay sol todo el tiempo y eso es lo que quería… Así que eso es lo que escribí.

-¿Qué representa su amigo Dom en la vida de Jean?

Bueno, es interesante porque los dos estamos en los cuarenta y hay una amistad muy profunda, pero creo que los dos tienen un poco de miedo de pasar al siguiente nivel. Siempre estuve obsesionado con una serie americana que se llamaba "Moonlighting", con Bruce William y Cybill Shepherd.

-Sí, me encantaban… los detectives…

Exacto… y cada semana no sabías si iban a salir juntos. ¿Se iban a juntar? ¿O no si se iban a juntar? Aunque no podemos seguir así para siempre, me gusta la idea de ver si lo harán o no. Y son mayores, así que se están tomando su tiempo, de verdad, para ser buenos amigos y luego para ser realmente buenos compañeros. Y creo que hay una chispa allí, pero no sabemos a dónde va a ir. Y además, él es un actor brillante, además de un personaje brillante porque ella puede jugar con sus ideas y a él le fascina lo que hace. Así que hace muchas preguntas. Es casi como un miembro del público en cierto modo. Hace preguntas para el público sobre las antigüedades o sobre la trama, y completa el escenario en ese aspecto, ayuda para la capacidad de escritura. Pero creo que me encantan los dos en la pantalla. Me encantan como compañeros. Son tan dulces y sí, ese es el mayor comentario que he recibido, en realidad. A la gente le encanta Dominion, lo cual es genial. Esa era la idea.

-¿Disfrutará Jean White de la Navidad en Saint Victoire o tendrá que involucrarse para averiguar si el jefe de policía, André Caron, es culpable o inocente del asesinato de su esposa?

Sí, bueno, un poco de las dos cosas, en realidad. Así que, sí, ella disfruta de la Navidad, pero al mismo tiempo ella es la única que puede salvar a Andre. Y la razón es que con Andre, el inspector investigado que es sospechoso en el caso, tienen una historia realmente mala … entre Jean y Andre, las cosas no han sido fáciles, entonces hay sucede una especia de “podrán hacerlo, o no…” Jean es la única persona que puede ayudarle, así que pasa mucho de su Navidad haciendo eso, pero sin decir mucho más… al final lo pasan bien.

-¿Por qué cree que la temporada ha gustado tanto y ha ganado adeptos en todo el mundo? ¿Qué diferencia a Los misterios de Madame Blanc de otras temporadas de detectives?

No lo sé. Me gusta pensar que se debe a que, como reparto, nos adoramos absolutamente los unos a los otros. Nos llevamos tan bien, nos lo pasamos tan bien y me gusta pensar que eso se traslada a la pantalla, el sol y la felicidad que sentimos cuando estamos filmando. Me gusta sentir eso y al equipo también. Adoramos a nuestro equipo. Me gusta pensar eso, pero creo que se debe a lo que has dicho antes, creo que en todo hay una pizca de humor, y creo que eso es bastante inusual en las series de detectives, porque normalmente son bastante directas y objetivas. Sí, creo que es porque también hay mucho humor. Creo que lo hace diferente. Tiene un sentimiento diferente, realmente. Creo que es eso, pero en realidad no lo sé. Simplemente lo escribo. Estoy muy contenta.

-¿En qué medida le influyeron las novelas de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle a la hora de escribir Los misterios de Madame Blanc?

¡Enormemente! No cabe la menor duda. Obviamente, ninguna de mis tramas se parece en nada. Pero cuando empecemos a escribir escuchaba audio libros con sus historias. Los escuchaba una y otra vez, porque su estructura es insuperable… la estructura de Christie y la forma en que arma un misterio es asombrosa. Así que es un buen comienzo siempre. Es un buen comienzo volver a ellos, escucharlos de nuevo y entonces te inspiran para continuar. Así que son realmente influyentes en mi escritura. Y, obviamente, tenemos un giro mucho más moderno y debido a la televisión moderna, quiero decir que Christie podía tener algo así como doce sospechosos... No podemos permitirnos eso y no nos daría el tiempo. Pero el principio es mucho de ella. Ella es increíble.

-¿Los misterios de Madame Blanc redefine el género policíaco y de misterio?

He intentado redefinirlo porque creo que es un giro moderno del género de misterio de asesinatos. Así que creo que es un giro bastante moderno en el hecho de que utilizamos la historia y las antigüedades para ponernos al día y también estamos muy interesados en la gente, los personajes y sus historias, que no suelen siempre estar en los dramas de detectives. Tienes una historia diferente cada semana y eso es todo. En cambio, a mí me gusta profundizar en la vida de los personajes y hacer crecer la ciudad y el mundo. Así que supongo que así es como lo he hecho realmente. Pero creo que tendría que conseguir a alguien más para que lo juzgue porque creo que sólo está en mi cabeza (risas). No creo que haya redefinido, creo que sólo he escrito algo que está en mi cabeza, así que es realmente encantador si estás diciendo eso… sólo escribí lo que está en mi cabeza, pero sí, creo que se basa en concentrar a los personajes en el mundo mucho más que otras series de detectives…Estoy bastante sorprendida por eso. Pero muchas gracias por contarlo. Muchas gracias. Sorprendentemente. Muchas gracias.