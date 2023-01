Franco Ramírez: “Esto del compromiso social, la verdad que es una forma de vivir que hemos tenido siempre en esta familia, Ramírez Sánchez”

14/01/2023 - 11:31 Camerino

Han transcurrido veinte años a pura música, a plena creación e innovación en la carrera artística del músico santiagueño Franco Ramírez. Hace veinte años, el hijo del actor Daniel Ramírez apostaba fuertemente con el lanzamiento oficial de “Tupinami”, su primer disco.

“A 20 años de esta canción me gustaría hacer un paréntesis en torno a la figura de Alfredo Palumbo, que fue el creador de esta canción, que entre guitarreadas y asados yo conocí, porque no estaba grabada, y decidí hacerlo yo en versión guaracha santiagueña o lo que él llamaba 'chacaregua'. Y a partir de ahí fue un no parar con la música. Y sí, tiene que ver con el cuidado de la tierra. Hoy yo creo que también la canto porque hay una nueva forma de producción, de trabajar la tierra.

Hay mucha gente que está en esta movida y me parece que es sano para el mundo y deberíamos como sociedad comprometernos con eso. Habla de los 'tupinamis' el nombre científico de la iguana. La canción se conoció como "Probecito el tupinami", y luego Alfredo, aportó con data nueva que también se lo llamara tupinambis, aunque de las dos maneras está bien”, le dijo Franco a EL LIBERAL.

"Veinte años no parecerían nada, pero uno ha aprendido, y ha corrido tanta agua bajo el puente, tanta agua en el río que hoy me doy cuenta que por ahí, por estar enfocado en otras cosas, uno pierde la posibilidad de disfrutar, y actualmente estoy disfrutando de mi carrera, de mi vida personal. Es un momento de disfrute, casi como aquellos primeros años", destacó Franco.



Este compromiso social tuyo, a lo largo de 20 años de trayectoria, ha quedado reflejado después en "Donde se espeja la luna", "De barrio" y "Pueblan Pájaros", y más.

Esto del compromiso social, la verdad que es una forma de vivir que hemos tenido siempre en esta familia, Ramírez Sánchez, con mi viejo y mi vieja, que han sido militantes ya sea del arte, o de las huertas. Hacer música y de ahí decir lo que pienso, lo que siento, lo que creo. Que mis canciones digan lo que pienso es una elección y una forma de vida. No sé si está bien o está mal. Si soy militante o no. Yo vivo así y amo hacerlo de esta manera.

