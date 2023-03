EL LIBERAL en la presentación de “Cazadores de tesoros” y con Mike Wolfe como anfitrión

19/03/2023 - 12:06 Camerino

La señal televisiva History presentó en un encuentro virtual por su canal de YouTube a Mike Wolfe, protagonista de un clásico del canal “Cazadores de tesoros”, que sigue la aventura del reconocido recolector y coleccionista junto con Danielle Colby mientras emprenden un viaje a distintos rincones de Norteamérica en busca de extrañas, interesantes y destacadas antigüedades y reliquias.

En una exitosa transmisión por el canal de YouTube, los fanáticos de "Cazadores de Tesoros" en America Latina tuvieron la oportunidad única de hacerle su pregunta a Mike y conocer todas las novedades que se aproximan en la serie para este 2023.

Por su parte, más de 200 periodistas de la prensa de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL, también pudieron conversar con Wolfe, un recolector de toda la vida que lleva más de 23 temporadas al frente de esta serie signature de History, que contó qué se siente haber estado tantos años junto a “Cazadores de Tesoros”.

“Nunca en la vida me lo hubiera podido imaginar. Nosotros ya vamos por el año 14 filmando. Empezamos a filmar en 2009. Y que la serie sea tan exitosa en todo el mundo realmente representa cuánto todos amamos la historia”, aseguró Mike. Y agregó: “Lo que pasa es que a fin de cuentas, los lugares adónde vamos y las personas que conocemos son el verdadero tesoro. La historia que descubrimos cuando encontramos un objeto, y el recorrido emocional que emprendemos por la vida de esa persona”.

Mike Wolfe, de 58 años, contó sobre su pasión por la recolección desde niño, una pasión para toda la vida: “Desde una edad muy temprana es que soy un cazador de tesoros. Creo que la mayoría de los infantes son muy curiosos y tratan de descubrir. Vendí mi primera bicicleta a la edad de cinco años y desde ahí quedé enganchado. Revolvía la basura desde ya hacía un año antes de eso. Y era como mi mundo, era un mundo al que no podía escapar”. “Seré coleccionista hasta el día que me muera. Espero que mi hija se interese en los objetos que he coleccionado, del mismo modo que todos los que están hoy conectados. Todos tenemos familias, ya sea hijos, hermanos, hermanas, tíos, primos. Y esperamos que ellos apreciaban lo que hemos coleccionado a lo largo de la vida. Nuestros tesoros, nuestras antigüedades”, agregó.

Un fanático de las bicis y motocicletas, Wolfe asegura que ha llegado a tener alrededor de 200 motos en su colección. “Ahora tengo 65 motocicletas en mi colección. Recientemente vendí 67 de ellas en una subasta en Las Vegas con Mecum Auctions. Tengo una enorme cantidad de Vespas. Me gustan mucho las Vespas, amo las Lambretta, siempre me gustaron las motos. Pero mi colección se va refinando con el paso del tiempo”.

Con una sólida trayectoria desde su estreno en 2011 en América Latina, “Cazadores de tesoros” es una de las series favoritas de History que muestra a este histórico grupo mientras recorren el país en la búsqueda de gemas y tesoros ocultos en depósitos de chatarra, garajes, sótanos, graneros, contenedores, etcétera, y a la vez descubren las increíbles historias detrás de cada artículo, objeto o lugar que visitan. Acompaña en esta aventura a Mike y Danielle Robbie Wolfe, hermano de Mike, quien ha aparecido en más de 120 episodios a lo largo de los años. Luego de que Frank Fritz -ex protagonista de “Cazadores de tesoros”- tuviera que abandonar la serie, Robbie se unió al grupo de manera regular.

Mike se despidió agradeciendo la oportunidad de poder reunirse de manera virtual con sus fanáticos en toda América Latina y Brasil y confesó: “Siempre me sorprende la cantidad de gente que ve la serie, porque cuando la filmamos, cuando lo hacemos, a veces estamos en zonas muy remotas. Ni siquiera a veces es una ciudad, es un pueblito alejado y el hecho de que haya significado tanto en tantos países del mundo para mí realmente ha sido un sueño que se ha cumplido. Para mí es una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera. Además Wolfe aprovechó a saludar a su ex compañero en “Cazadores de Tesoros” Frank Fritz, quien ya no forma más parte de la serie: “Ustedes mencionaron el nombre de Frank recién. Frank es muy importante para nosotros, es muy especial para mí, y siempre rezo por él y espero que todos recen por él. Lo amamos mucho. Y el camino que ha elegido es su camino propio. Y obviamente lo respetamos. Así que quisiera decir gracias. Gracias a todos por esta entrevista y por esta oportunidad”.

“LO MEJOR DE CAZADORES DE TESOROS”

Cada domingo History estrena nuevos episodios en “Lo mejor de Cazadores de tesores”, que recopila lo más destacado de cada capítulo de “Cazadores de tesoros. En “Tesoros famosos de Hollywood”, por ejemplo, que estrena hoy, domingo 19 de marzo, veremos a Mike y su equipo sumergirse en un tesoro repleto de artículos de colección de las películas y programas de televisión más famosos de todos los tiempos.

Y en “Colección de superhéroes”, que debuta el domingo 26 de marzo, nuestros cazadores de tesoros canalizan a sus superhéroes interiores en una búsqueda para conseguir algunos de los recuerdos de superhéroes más buscados de todos los tiempos.

Cabe recordar que en mayo de 2021, al cumplirse una década de la serie, Mike y Danielle formaron parte de un evento virtual de History para toda América Latina que contó con la participación de más de 200 periodistas en el que los protagonistas compartieron las innumerables aventuras y con las reliquias, tesoros e historias con las que se encontraron durante esos diez años.