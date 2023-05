Diana Llano, una actriz mexicana que deslumbró a los argentinos y brilla por su talento extraordinario

30/04/2023 - 21:25 Camerino

Los argentinos disfrutaron de la excelencia actoral de Diana Llano, actriz mexicana que en el año 2016 hizo temporada teatral en Buenos Aires con “Espejo: ¿qué ven tus ojos?” Esta obra, que plantea la difícil relación entre una madre y su hija, cautivó a los argentinos.



En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, a través de un zoom, Diana evocó esos días en la capital de Argentina, habló del filme “Tijuana: i love you” e hizo un repaso de su carrera desde su paso por la televisión mexicana como presentadora hasta su presente con “El Cuarto Piso”, un ciclo que conduce por Youtube, sin dejar de lado a “La Candidata” y “Un día cualquiera”, dos de sus emblemáticas series que recorrieron el mundo.



Desde muy pequeña supo que quería dedicarse a la comunicación y actuación.

Hija de dos grandes investigadores de la comunicación en México, estuvo siempre rodeada de maravillosas charlas y personajes del ámbito de la cultura en México.

En su casa había una cabina de radio, pues sus padres grababan programas y comerciales.A los 15 años, comenzó a asistir a casas de casting para aparecer en algunos comerciales.



A los 17 años, tuvo su primera oportunidad en canal 11 conduciendo “Interciencia” programa producido y dirigido por el cineasta Guillermo Arriaga.



Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, al mismo tiempo estudió la carrera de actuación con grandes maestros como Héctor Mendoza, casi al terminar su licenciatura , fue elegida para conducir “Las 7 del 7” , cápsulas informativas de un minuto con la información más importante de día.

Al recibirse , le propusieron entrar de lleno al área de ese entonces, “Fuerza Informativa Azteca” , fue reportera del área de Salud y Bienestar.

NOTICIARIOS

Su carrera fue en ascenso al participar en segmentos de los noticiarios de TV Azteca, siendo su sección “En Boga” un éxito en el noticiario Hechos 7 con Ana Winocour (DEP) y Ramón Fragoso.

Fue conductora titular del programa para Azteca América “Calles al desnudo”.

En 2004 hizo un cambio de residencia al estar como conductora suplente en Primer Impacto de la cadena Univisión.

Regresó en 2005 a TV Azteca para conducir Hechos AM al lado de Sergio Vicke.

Tras una pausa, en 2008, inauguró el canal por internet UNO TV de Carlos Slim como conductora del noticiario.

CARRERA COMO ACTRIZ

Después de un par de años, exploró la posibilidad de ejercer su carrera como actriz.

Ha participado en obras de teatro, una de ellas (“Espejo, ¿qué ven tus ojos?)producida y protagonizada por ella en Avenida Corrientes, Buenos Aires (2016); recibiendo grandes comentarios de la prensa de ese país.

En 2018 protagonizó la película “Tijuana I Love you “ del director René Bueno, próxima a estrenar.

En 2019 lanzó su canal de YouTube “El Cuarto Piso” y está incursionando en las plataformas digitales como parte de una reinvención y adaptación a la nueva era digital.

En el área personal, estuvo casada por 7 años y es mamá de dos hijos , quienes son su más grande inspiración y motor de vida.

EL CUARTO PISO

Es una idea que rondaba en su cabeza desde hace mucho tiempo, sabía que tenía que reinventarse y no quedarse como una presentadora de TV que no se adaptó a la situación de los medios de comunicación en la actualidad.

No tenía claro qué quería hacer y presentar hasta que en este 2019 se dio cuenta que el cumplir 40 años le estaba generando una crisis personal y profesional por no haber llegado hasta donde ella imaginó a esa edad.

Las primeras dificultades a las que se enfrentó fue el no conocer nada de plataformas como YouTube, también la parte técnica, cómo grabar, editar e iluminar.

El abrir sus emociones y ser ella frente a una cámara es algo a lo que no estaba acostumbrada.