Yadira Pascault Orozco, versátil actriz, conductora y productora mexicana que trabajó en Argentina

30/04/2023 - 22:12 Camerino

Yadira Pascault Orozco es una actriz y conductora mexicana de gran versatilidad. Inició su carrera de la mano de reconocidos directores como Alejandro González Iñarritu y Fernando Eimbcke; y en televisión fue la conductora del programa icónico de Rock and Roll, Sónicamente, que estuvo al aire durante 6 años en Canal Once.

En su recorrido actoral ha participado en ocho largometrajes: “Juego de Héroes”, “No Eres Tu Soy Yo”, “Aquí Entre Nos”, “Bride+1”, “Introducing Jodea” y “Safe House”, entre otros.



Trabajó en numerosas obras de teatro, en México y Estados Unidos. También ha trabajado en diversas producciones de las cadenas televisivas Telemundo y TV Azteca. Recientemente, fue nominada a Mejor Actriz por el personaje antagónico Isabella André en “Introducing Jodea”. Y ganó el Premio a Mejor Ensamble Actoral con el programa de televisión “Passed You On Pico”. Ambos galardones fueron en el New York City International Film Festival.



Su entrenamiento actoral incluye The Lee Strasberg Film & Theatre Institute, y la compañía de teatro The Actors’ Gang bajo la dirección artística de Tim Robbins, en Los Ángeles; así como l´École Internationale de Theatre Jacques Lecoq, en París.

EN PRODUCCIONES ARGENTINAS

Ha colaborado con la producción ejecutiva de las películas: “Nosotros Los Nobles”, “El Cumple de la Abuela”, “No Eres Tu Soy Yo”, “Amor de mis Amores” (aquí fue también productora junto con Andrés Tagliavini, hijo de santiagueño), “”31 Días, “Boogie El Aceitoso”, “La Caridad”, entre otras.

Dos de las películas en las que Yadira ha estado involucrada, han estado en la lista del top ten de taquilla en la historia del cine mexicano.

Toca el sitar, con lo cual ha participado en varios festivales en la ciudad de Los Ángeles, como instrumentista de música hindustani.

Es locutora free-lance en las estaciones de radio Rock 101 y La Pop Life. Cuenta con un grado certificado en guionismo por la University of California, Los Ángeles (UCLA).

Habla inglés, español y francés.

YADIRA, UNA MUSA

Yadira Pascault Orozco ha sido musa de obras de arte visual contemporáneo y literarias.

En 2016, el muralista mexicano Julio Carrasco Bretón plasmó el rostro de Pascault Orozco en una obra pictórica de gran escala creada específicamente para el Hotel El Parque México en la Ciudad de México.

En la novela Diablo guardián, del escritor mexicano Xavier Velasco, el personaje protagónico, Violetta,19 fue ampliamente inspirado por la personalidad y articulación de discurso de Pascault Orozco. El libro ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2003.

A mediados de 2016, después de asistir a la apertura de la exhibición Perception de la aclamada artista contemporánea neoyorquina, Carole Feuerman, en la galería KM Fine Arts en Los Ángeles, la artista invitó a Pascault Orozco a Nueva York para ser el sujeto de una escultura hiperrealista de cuerpo completo intitulada "The Midpoint".