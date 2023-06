EL LIBERAL en la presentación de la segunda temporada de la serie “Amores que engañan”, con todo el elenco y con José Luis “Puma” Rodríguez

01/06/2023 - 17:40 Camerino

Con la presencia del cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, Gaby Spanic, Marjorie de Suousa, Danna García, Carlos Ponce, Cristián de la Fuente y Mark Tacher, Lifetime presentó a los medios latinoamericanos la segunda temporada de su exitosa serie “Amores que Engañan” una coproducción de Lifetime, VIP 2000 TV y Yahayra Films.

Producida y protagonizada por mujeres detrás y delante de cámaras, cada episodio de “Amores que engañan” presentará historias diferentes basadas en problemáticas de mujeres reales. A primera vista pareciera que las protagonistas han encontrado el amor verdadero y creen estar en una relación perfecta, pero ¿qué sucede cuando todo este cuento de hadas es sólo una ilusión?



En esta segunda temporada de “Amores que Engañan” veremos cómo las mujeres de estas historias, luego de vivir una gran desilusión, enfrentan con entereza la traición y el peligro, sin dejarse doblegar a pesar de su dolor, logrando siempre salir adelante.



Estos nuevos episodios dirigidos por Henry Colmenares y José L. Rodríguez, serán protagonizados por un talentoso elenco internacional de primera línea como Danna García, Carlos Ponce, Marjorie de Sousa, Cristián de la Fuente, Helena Rojo, Mark Tacher, Gaby Spanic, Sergio Basáñez, Laura Flores, Manuel Landeta, Scarlet Ortiz, Yul Burkle, Erika de la Rosa, Sebastián Caicedo, Alicia Machado, Anette Michel, Francisco Gattorno, Ariadne Díaz, Luciano D’ Alessandro, Alejandra Espinoza, Juan Soler, Marlene Favela, Pedro Moreno, Ishbel Bautista y Héctor Suárez Gomís, entre otros destacados actores latinoamericanos.

VIOLENCIA, INFIDELIDAD, MANIPULACIÓN



“Amores que engañan” sigue el exitoso formato de las Lifetime Movies, abordando problemáticas actuales y cercanas a la mujer latina, como la violencia vicaria, la infidelidad, la dependencia económica, la manipulación, trastornos mentales, y la violencia física y psicológica, estableciendo así una conexión cercana con la audiencia.



La serie se estrena este sábado 3 de junio con el episodio protagonizado por Danna García y Carlos Ponce donde se aborda los problemas que se enfrentan cuando uno de los miembros de la familia sufre un trastorno de salud mental.

PALABRAS DE DANA GARCÍA



“Yo aplaudo a Lifetime por esta iniciativa, aplaudo por pensar en ir más a fondo de la realidad de lo que se vive todos los días, de lo que vivimos las mujeres. Porque finalmente tiene mucho que ver con muchos temas muy actuales y evidentemente. Aquí el tema es que él tiene una enfermedad y no puede controlarla. Y qué bueno que se toquen estos temas para que se sensibilice un poquito a la sociedad. Entender que hay personas que definitivamente tienen ciertos trastornos”, dijo Danna García.

LO QUE DIJO CARLOS PONCE



Sobre la temática del primer episodio, Carlos Ponce también comentó de la importancia de abordar temas tan importantes como la salud mental.





“Son muchas las personas que padecen de estas condiciones, algunas más severas que otras, y además hay muchas ramificaciones, no solamente es la bipolaridad, la ansiedad, el trastorno post trauma, depresión, o sea, son muchas ramificaciones y difíciles de diagnosticar o de especificar. Es muy importante, extremadamente importante, hablar de estos temas. Desafortunadamente son temas que eran tabú, precisamente porque no existía la conversación y al no existir la conversación, las familias sienten vergüenza, sienten un bochorno de alguna manera de conversar con alguien por lo que está pasando su hijo, su hija, su hermana o su mamá”. Dijo el actor.

VIOLENCIA DOMÉSTICA: MARJORIE DE SOUSA Y CRISTIÁN DE LA FUENTE



Otra de las temáticas que aborda “Amores que Engañan” es la violencia económica que sufren muchas mujeres en el mundo. Sobre esta situación Marjorie de Sousa y Cristián de la Fuente se refirieron a esta situación como protagonistas del capítulo que aborda este tipo de mal trato.

“Este episodio es como una puerta y un desahogo para muchas mujeres que, a lo mejor, pueden estar atravesando alguna situación similar. Creo que el vernos ahí o el ver a mi personaje o el de mis compañeros, en alguna de las situaciones que se plantean en estas historias, muchas personas que de su casa lo ven pueden decir ‘yo estoy pasando por esto y a lo mejor no saben qué hacer porque llega un momento en la vida que estás acorralado, con las manos amarradas y no sabes para dónde moverte y tienes miedo. Sobre todo cuando tienes hijos, veo a tantas personas aguantando cosas tan feas por sus hijos”, dijo Marjorie de Sousa.





A las palabras de la actriz, su co-protagonista Cristián de la Fuente agregó “Cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia física, de violencia psicológica, pero hay una violencia que parte como una suerte de protección, pero es una violencia que está enmascarada en el cariño, es una violencia que dice, ‘no mi amor, no trabaje para que te quedes en la casa; no mi amor, no te preocupes; no tienes que dinero, yo te pago yo, yo me preocupo de ti’, pero todo eso crea una dependencia muy grande de la persona que está haciendo mantenida por la persona que está haciendo netamente el proveedor y ahí es donde, si eso no se hace con un cariño genuino, con un amor profundo y con una verdad, se transforma en una manipulación en donde yo te hago creer que te quiero o que te cuido, pero lo único que estoy haciendo es manipularte y es controlarte y ahí empiezan a hacer esta violencia en donde hay una dependencia y un control en contra de lo que la otra pareja quiere hacer”.

PALABRAS DE CRISTIAN DE LA FUENTE

“‘Amores que Engañan’ es una forma dura de dar un mensaje, pero que es importante dar. Son realidades que existen y que no se hablan y que a veces a través de series de televisiones es bueno mandar esos mensajes. El éxito de una serie no termina solamente cuando se termina, sino que continua con las conversaciones que ella puede crear. Y creo que esta serie crea muchas conversaciones, allí hay gente que van a reconocer, ya sea ellos mismos, algún familiar o alguien que le está pasando algo similar. Y eso es importantísimo para crear conciencia, para poder despertar temas que a veces están un poco un poco escondidos”, agregó Cristián de la Fuente.





DE MARK TACHER Y HELENA ROJO



El tercer episodio “El Preferido de Mamá” es protagonizado por Marck Tacher y Helena Rojo y sobre su rol el actor comentó a los medios “Esta segunda temporada de ‘Amores que Engañan’, sigue tratando de estos temas de los que se habla mucho, pero que no se tratan mucho. Y en el episodio que veremos ahora, es un episodio maravilloso de un niño consentido, de más 50 años, que sigue viviendo con su madre, sigue aprovechándose de ella, del amor que ella le tiene y pues, es una persona que siempre hace y toma provecho de las oportunidades que se le dan.

Tratando siempre obviamente, de sacar provecho de la demás gente y sin trabajar absolutamente para nada”.





“Trabajar con doña Helena Rojo, es un placer, es un honor, es un aprendizaje constante. La parsimonia, el conocimiento, la sabiduría que ella tiene en cada paso que da, cada palabra que da. De verdad, te brinda seguridad de que lo que se va a hacer y que va a salir correctamente. O sea, no hay otra forma de hacer las cosas. Siempre tiene que salir de la mejor manera posible, entonces estando con una mujer así, lo único que uno quiere hacer es tratar de llegarle a los talones, ¿no? Y eso para mí siempre ha sido una bendición de esta carrera y tener la oportunidad de trabajar con gente maravillosa como ella”, comentó Marck Tacher sobre el trabajo con su co-protagonista.

LA GRAN GABY SPANIC



Por su parte Gaby Spanic y su participación en el cuarto episodio “Talento Robado”, habló del tipo de violencia que sufre su personaje.





“El papel de Lisa que me tocó representar, es una mujer digna de admirar en todos los sentidos. La típica mujer, hay muchas ‘Lisas’ en el mundo, muy abnegada, muy hogareña, muy entregada a su casa su hogar, que es capaz de sacrificar su talento para que su esposo brille, que es capaz profesionalmente de no salir adelante para que el esposo tenga toda la luz. Ella no explota su su talento y sufre. Pedro empieza a descubrir tantas cosas de este hombre tan misógino, este es impresionante lo que vive como mujer. Es un papel muy dramático, es un papel de una mujer que sufre en silencio, de una mujer que ama en silencio, de una mujer que quiere gritar, pero grita en silencio, entonces son muchas emociones internas que ella se traga valientemente, como muchas mujeres en el mundo que se tragan valientemente muchas cosas. Hasta que decide hacer justicia en su vida. A mí me dio mucha felicidad interpretar este papel tan fuerte, tan intenso, de desdoblarme y entregar en el papel de Lisa un reto más en mi carrera como actriz".





PALABRA DE CARMEN LARIO



“Estamos muy orgullosos del resultado obtenido con la primera temporada, por ello, en Lifetime seguimos apostando a Amores que Engañan, nuestra coproducción original con contenido premium para nuestra región. Para Lifetime es muy significativo ofrecer a nuestra audiencia esta serie dramática de 12 episodios únicos y relevantes donde las mujeres no solo son las protagonistas, sino también mostrar cómo ellas son capaces de vencer grandes obstáculos, por muy difíciles que estos sean. Las historias que cuenta Amores que Engañan están inspiradas en hechos reales y abordan temas de gran actualidad”, asegura Carmen Larios, Sr VP de Programación y Producción de A&E y Lifetime.



“Amores que Engañan” es una franquicia que reúne todo para ser un éxito Internacional, las historias que contamos en esta temporada descubren a la mujer hispana, una mujer resiliente, que siempre sale adelante ante cualquier adversidad, en VIP nos sentimos muy orgullosas de esta coproducción, con los mejores socios Lifetime & Yahayra Films, una serie con maravillosos libretos y super estrellas internacionales”, aseguró por su parte Roxana Rotundo, CEO of VIP 2000 TV y Chairwoman del Board de Worldwide Audiovisual Woman Association.

LA MÚSICA DEL “PUMA” RODRÍGUEZ

A esta nueva temporada, se suma el talento del célebre cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien, con su inigualable voz, reconocida en toda América Latina, da vida al tema principal de la serie y ya está disponible en Spotify https://open.spotify.com/playlist/3ocd9uFMi8yYEcAOIyuXP9



Durante el encuentro con la prensa el cantante venezolano se refirió a su regreso a la música tras la cirugía de doble trasplante de pulmón que tuvo. “Siento agradecimiento de que puedan ocurrir estas cosas, volver a esa balada fuerte, bonita de mucha intensidad y qué mejor que tener un ‘come back’ con el tema de esta súper serie”, dijo a la prensa “El Puma”.



A lo que posteriormente Gaby Spanic agregó “Me parece un gran acierto. Yo a El Puma, lo admiro, lo respeto, lo quiero. Mi compatriota hermoso que lo veo brillando más que nunca. Esa voz tan particular, única, icónica diferente que donde la escuchas, dice ese es ‘El Puma’. Es un gran acierto contar con esa interpretación que solamente él lo sabe hacer”.