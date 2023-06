Soul presentó “Toc Toc” y sigue con su militancia a favor de promover la inclusión y la diversidad a través de su música

08/06/2023 - 16:39 Camerino

Saul Marín es su nombre. Soul es su pseudónimo artístico. Es cantautor peruano y acaba de presentar su sencillo explosivo: "Toc Toc" en las plataformas como Spotify, Deezer e Itunes. Esta bomba musical es un reggaetón con un toque irresistible de pop urbano latino. El talentoso cantante y compositor peruano, ha puesto todo su corazón en esta canción que cuenta con la colaboración de la cantante peruana Susan Prieto.



"Toc Toc" es el resultado de una combinación perfecta: la pasión de Soul por la música, su talento indiscutible y la magia que sucede cuando dos artistas se unen en el estudio. Esta canción te hará bailar, cantar y sentir cada nota en lo más profundo de tu ser.



Prepárate para dejarte llevar por el ritmo envolvente de "Toc Toc". Soul está listo para conquistar tus oídos y hacerte vibrar con su estilo único!. Pero eso no es todo, porque se ha dado vida a "Toc Toc" a través de un videoclip oficial que estrenó en YouTube bajo la dirección de Gabriel Páucar y Daniel Mihuey, el video te sumergirá en un mundo lleno de colores vibrantes y ritmos envolventes. No podrás apartarla mirada de esta increíble producción musical a cargo de Lucas Guevara, quien ha sabido realzar cada detalle y darle vida a la canción de una manera única.

El videoclip “Toc Toc” hace referencia a dos amigos que comparten sus propias experiencias, ambos tienen en común una historia amorosa en la que un tercero intenta conquistarlos, pero sin posibilidad alguna de ser correspondida. Con un desenlace del no perdón, los dos amigos reivindican con fuerza su decisión individual de no retomar una relación tóxica con sus ex parejas.



SOBRE SOUL



Soul es un cantante y compositor nacido hace 26 años en la ciudad de Lima, Perú. Este joven artista está dispuesto a conquistar el mundo de la música.

Soul es sinónimo de talento autodidacta y un oído absoluto que pocas personas poseen. Su conexión innata con la música es asombrosa. Con una facilidad impresionante, compone sin necesidad de instrumentos. ¡Ha sido capaz de crear una canción en tan solo media hora! Su talento innato, lo tienen una de cada diez mil personas, como Charly García, Nahuel Pennisi, Jimi Hendrix, Freddie Mercury, Elton John y Alicia Keys, entre otros. “Compongo sin instrumentos. Puedo escribir una canción en media hora”, afirma Soul con orgullo y nos demuestra que la música fluye a través de su ser.



Desde su infancia, la pasión por el canto ha sido su compañera fiel. Siempre disfrutó de cantar, aunque nunca imaginó que se convertiría en su profesión. Pero ahora, con la adición de la composición, Soul se ha enamorado aún más de su carrera. Cada día encuentra en la música una forma de expresión y conexión con su público.



Soul inició su carrera musical hace año y medio con temas como “Se van”, “Fuiste tú”, “Razón” y “No fue casualidad”, que tuvieron una excelente recepción por parte del público. Siente admiración por figuras de la música a nivel internacional como Karol G, Dua Lipa, Chester Bennintong, quienes lo inspiran en su carrera artística.

Además de su talento musical, Soul es un orgulloso representante de la comunidad LGBTIQ+. A través de su música, busca abrir puertas y promover la inclusión y la diversidad. Su mensaje de amor y libertad resuena en cada una de sus canciones y crea un impacto positivo en la sociedad.