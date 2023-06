Facu Molina se desahoga en su canción “Ya no es lo mismo”

08/06/2023 - 16:38 Camerino

“Ya No Es Lo Mismo, surgió cuando hablé con unos compositores de una productora llamada Fauna Music, había tenido un mal de amor muy feo, necesitaba desahogarme de una forma que el oyente pudiera entenderme, y que ellos también se sientan identificados. Además pedí que este tema se cree para todos esos momentos en que una persona se niega a soltar lo que pasó, para realmente aceptar el duelo, la frase "que hago si te vas", es claramente una persona que queda mal parado y varado en la tristeza, de no saber cómo se sigue adelante sin la otra persona, ¿hay un después? Ahí entra el "que hago si te vas" , es para reflexionar y sacar sus propias conclusiones”.



“Mi carrera artística como solista Facu Molina se origina desde el año pasado 2022, después ir hacer muestras de canto y estudiar canto en la EMPA. Siempre quise ser artista y cantante como mis ídolos Michael Jackson, Freddie Mercury, y Gustavo Cerati... Además de que también quise hacer sanar a la gente con mis temas, tal como lo hizo conmigo María Becerra y Thiago PZK, que con los cuales a su vez además de ser referentes, sueño hacer una colaboración algún día, y así decidí contactarme con gente relacionada al mundo de la música y saqué mi primer sencillo llamado “Que Nos Pasó” , quedé tan enganchado con la onda de sacar temas , que me encantó y decidí ir por más”.



“Con respecto “Que Nos Pasó” y “Reloj”, mis anteriores temas son males de amores pero distintos, uno fue una chica con la cual tuve relaciones y terminó usándome para sus propósitos y cosas mucho peores, de ahí viene "que nos pasó, qué sucedió", que da entender que sucedió para que todo termine así, sigo "recorriendo bares, paseando por esas calles" y demás, se refiere a cuando yo pasaba por ciertos lugares que me recordaban a ella, y creo que ahí es punto clave, para entender un mal de amor, reflexionar y preguntarse a uno mismo, que fue lo que pasó , para entender el problema realmente”.



“Reloj habla sobre la eterna espera de poder volver a ver a esa persona, con la cual uno está distanciado o le pide un tiempo, como me paso y así fue que no volví a verla, con lo cual sigo contando esas horas que se me van sin ti... Como dice mi canción”.



“En cuanto al género, varié un poco por lo urbano, indie y rock pop; y pienso quedarme un tiempo en ese género, en el rock pop”.



“Aún estoy estudiando en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda), también pienso seguir componiendo temas y sacando más música. Todavía no tengo ningún show planeado, por el momento, pero me encantaría hacer shows en donde sea, estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de propuesta”.