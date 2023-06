Ye presenta “La Órbita de Venus”, un álbum cargado de metáforas y con gran imaginación en cada tema

13/06/2023 - 12:21 Camerino

Ye está presentando su nuevo material “La Órbita de Venus”. Este es su segundo material, y está completamente dedicado a reversionar los temas de Viaje a Venus, banda de rock argentina perteneciente a la escena vernácula de los 90's, devenida como consecuencia de la primera separación de Virus. Los tres miembros de Ye formaron parte de aquella banda.

Las letras del material están cargadas de metáforas que permiten más de una interpretación. Sobresale la imaginación en cada una de las composiciones, y un muy interesante doble fondo para los oídos más atentos.

La música de Ye no está enrolada dentro de ninguna corriente específica, todo lo contrario, su estilo es muy ecléctico, pero a la vez tiene un hilo conductor muy definido. Si bien se trata de canciones, tienen un sonido que alterna centralmente entre el rock filoso de los años 80´s y muchos condimentos del soul y del funk actual.

Entre julio y agosto, Ye comenzará a rodar dos videos que acompañarán al lanzamiento. Los temas elegidos son “Tapas de diario” y “Gala y el Lobo Estepario”.

El 11 de agosto realizarán la presentación oficial del material en el CCSI de San Isidro, donde ya saben que contarán con la presencia de muchos músicos invitados.

Viaje a Venus fue una banda de rock argentina perteneciente a la escena vernácula de los 90's, devenida como consecuencia de la primera separación de Virus, donde sus integrantes armaron proyectos individuales (Limbo-Julio Moura; Aguirre-Marcelo Moura; Carmen-Kike Mugetti) y donde Daniel Sbarra se integra a Viaje a Venus inicialmente como productor artístico, para luego hacerse cargo de las guitarras.

Editaron un CD para el sello de música alternativa Iguana perteneciente a BMG (hoy disponible en Spotify y demás plataformas), y dos videos “Sale” y “Acabo de de verla” ambos dirigidos por Marcelo Lamorte, (Charly García, Memphis, etc), que tuvieron difusión en pleno apogeo de MTV y Much Music. Esos videos hoy están disponibles en canal de Ye de You Tube.

En la segunda Mitad de los 90’s Virus vuelve a reunirse y estas bandas entran en un impasse para disolverse posteriormente.

En los primeros años del regreso de Virus, Pato cumplió el rol de manager, y luego se instaló en Uruguay alejándose de la escena musical. Durante esos años cada uno de los integrantes formó parte de distintos proyectos.

Gustavo y Ari son “Beatlmaníacos” reconocidos, y de hecho han participado en varias oportunidades en el International BeatleWeek que se lleva a cabo en The Cavern Club de Liverpool. Gury, es Musicoterapeuta y durante esos años integró distintas bandas de jazz.

Todos, más allá de ser familia, son amigos, y se han presentado a lo largo de los años en algún evento privado y esporádico, pero a fines de 2019 definieron un nuevo proyecto.

Si bien otras bandas de la misma década se han vuelto a juntar, en este caso la idea fue armar algo nuevo, y que no por eso deje afuera aquella historia.

Con su mayoría de integrantes de la zona norte del gran Buenos Aires Ye está integrado por Gury Migliore (teclados), Ari Moreira (guitarra), Bruno Migliore (bajo), Gustavo Peña (batería) y Pato Migliore (voz y guitarra).