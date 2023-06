Sophie Oliver, cantante y actriz argentina, celebra el mes del orgullo con “Love is Love”

29/06/2023 - 17:31 Camerino

Sophie Oliver es una cantante argentina que se ha caracterizado por su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales en su carrera. Su estilo es una fusión de pop, electrónica y ritmos latinos, y a menudo aborda temas de amor, identidad y autodescubrimiento. Oliver ha demostrado ser una artista camaleónica, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos musicales.

Desde sus inicios en el grupo "4 Reinas" hasta su carrera en solitario, ha experimentado con diferentes sonidos y ha logrado crear su propio estilo único. Su música ha ganado seguidores en plataformas como Spotify y YouTube, donde sus canciones y videos han recibido miles de vistas.

Para celebrar el mes del orgullo, Sophie presenta una canción significativa titulada “Love is Love”. En un Zoom exclusivo con EL LIBERAL, desde Londres, Sophie destacó: “Es conmovedora y poderosa, y muchas personas se identificarán con ella. La inspiración surgió en un Hotel de Madrid “Hetero friendly” donde tenía la idea de presentarla en un concurso de autores pero las vueltas de la vida hizo que no llegara a presentarla y quedo en mi baúl de recuerdos hasta ahora que sale a la luz, expresaba la artista”.









“Love is love” habla de ser uno mismo, el tiempo pasa y no hay vuelta atrás. Como decía mi padre por años “Life is one way ticket”. Esta frase no la comprendí hasta ahora. Ves que el tiempo se va de las manos y no hay lugar a ser “fake” y aparentar quien uno no es”, dijo.

"Love is love" es una declaración poderosa que se ha convertido en un eslogan popular para la comunidad LGBTQ+. Enfatiza la idea de que el amor es una experiencia humana universal que debe ser celebrada y respetada, independientemente de la identidad de género u orientación sexual. La frase se ha utilizado en varios contextos, incluso como un grito de guerra para la igualdad en el matrimonio, así como un mensaje de aceptación y apoyo para las personas LGBTQ+ y sus relaciones. El mensaje detrás de "el amor es amor" es uno de inclusión, igualdad y amor, y sirve como un recordatorio de que todos merecen amar y ser amados sin miedo ni discriminación.

CON DAMAS GRATIS EN LONDRES

Oliver se prepara para el opening de Damas Gratis en Londres el 13 de julio de este año. Más adelante vendrá el lanzamiento de su nuevo disco en inglés y español, bajo la producción de Ronnie King en Los Ángeles (California).

Sophie Oliver, cantautora y actriz nacida en Buenos Aires, San Fernando, actualmente radicada en Londres. Su carrera profesional tuvo puntapié a los 14 años en Buenos Aires donde participó del programa Cantaniño emitido por la reconocida señal de televisión Telefé, allí formó parte del grupo “4 Reinas” galardonado con Disco de Oro.

El siguiente trabajo que realizó Sophie y le dio gran visibilidad fue para Disney y Canal 13, en el programa HSM La Selección, premiado con 3 Discos de Oro.

Luego Sophie formó parte del canal Disney Junior como elenco del programa “El Jardín de Clarilú” Exitosa serie que dio lugar a 3 temporadas a lo largo de su paso por Disney.

La artista también realizó coros para el reconocido cantante Axel en sus shows en el Teatro Gran Rex y Rosario.

En la pandemia regresó a la música, así Sophie Oliver estrenó su álbum debut, “Otra vez me levanté". El disco propone romper barreras, salir del closet, ser uno mismo y dejar todos esos estereotipos de lado con su particular estilo mix fusion.

Este 2023, lanzó dos nuevos singles Magnético junto a Agus Cassano, que se encuentra en el Top 100 de los temas más sonados en Argentina, y la reversión de “Buen dia” un homenaje a su admirada cantante argentina Marcela Morelo. En esta nueva versión Oliver le dio al clásico “Buen Día” sus tintes de latino y urbano para acompañar el inicio de cada mañana, así arrancar en modo positivo.