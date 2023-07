“Tango Chino” dará a conocer el miércoles 12 de julio su nuevo disco “Otra vez de nuevo again”

03/07/2023 - 16:22 Camerino

El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo "Chino" Rodríguez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Alma Quiroga en violín, presentará el próximo 12 de julio un concierto para hacer conocer los temas del disco "Otra vez de nuevo again" que reúne los trabajos pertenecientes a los últimos cuatro años de la agrupación, nuevos temas (algunos de ellos con la participación del trompetista Valentín Garvie y el gran compositor Ramón Ayala en recitado), más varios arreglos de piezas tradicionales.



ACERCA DE TANGO CHINO

Se formó originalmente como dúo a mediados de 2004 con el pianista Fulvio Giraudo y el guitarrista y compositor Edgardo "Chino" Rodríguez.

Luego de un período relativamente largo de inactividad (debido a las numerosas giras internacionales de Fulvio), en 2006 retoman los ensayos y al año siguiente graban su primer disco ‘Tango Chino’ con la participación del cantante de tangos Caracol editado en 2008 y con buena recepción de la crítica especializada.

El dúo ejecuta en ese disco piezas compuestas por Rodríguez, en diversos géneros: tango, milonga, vals y galopa. La apuesta estética del dúo era riesgosa. Por un lado, buscando separarse de la vertiente piazzolliana ubicua en los nuevos grupos de tango y, por el otro, con la intención de lograr una sonoridad diferente de la emblemática de Salgán-De Lío.

En 2010 editan el disco Tango Chino & Caracol en el que reversionaron tangos clásicos uniendo las particularidades expresivas y la versatilidad sin límites de la voz de Caracol con los arreglos de Rodríguez y la ejecución del dúo, alejándose al mismo tiempo de la cristalización del género tanguero y de la seguridad del "cover".

En 2013 el grupo se transformó en cuarteto con la incorporación de Adrián Speziale en contrabajo y Juan Raczkowski en violín (luego suplantado por Javier Weintraub). Con esta formación graban el disco Tango Chino Cuarteto editado en septiembre de 2014.

Un trabajo compuesto de arreglos de tangos muy tradicionales en los que Rodríguez, como en los discos anteriores, buscó apartarse de las relecturas canónicas insertando fragmentaciones y discontinuidades no presentes en el texto.En 2018 se incorporan Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en violín. Con ellos han grabado videoclips de nuevas piezas y arreglos publicados en redes sociales y en You Tube, entre ellos la milonga tradicional de Pintín Castellanos "La puñalada" y los tangos de Rodríguez "Tango Satie", "Otra vez de nuevo again" y "Loviu".

Recientemente se ha incorporado al cuarteto la violinista Alma Quiroga con quien se disponen a grabar material nuevo.