Nicolás “Konny” González Radesca reveló a EL LIBERAL como compuso los hit de Rombai, Marama y Dame 5

12/07/2023 - 14:41 Camerino

¿Cómo se compone un hit? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se arma una gira? Si hay alguien que conoce bien la industria de la música, es Nicolás González Radesca, conocido artísticamente como “Konny”.

Es compositor, músico, productor artístico y ejecutivo musical en Miami, carrera en la cual ha logrado destacarse a nivel local e internacional y que lo ha llevado a trabajar con reconocidos artistas como Rombai, Marama, Oriana Sabatini, JD Pantoja, Mariah Angeliq y Jimena Barón.

Nació en Uruguay, comenzando su carrera como músico y compositor a los 11 años de edad, su cercanía con la música comenzó desde temprana edad ya que su abuelo era músico.Estudió en uno de los conservatorios de música más prestigiosos de Uruguay, llamado Pro Música dirigido por el pianista reconocido internacionalmente Julio Frade.

Luego de formarse en el conservatorio estudió junto a los músicos más importantes del Uruguay, como Federico Navarro Trias y Pájaro Ogara.Los inicios como compositor y músico profesionalmente comenzaron a sus 18 años de edad donde comenzó a ser integrante de la exitosa banda Rombai, y comenzó a trabajar con Fernando Vazquez y Laureano Pardo como compositor y productor de Rombai, Marama y productor de Dame 5, dos proyectos de gran éxito y reconocimiento en América del Sur.

En 2014 momento Rombai se consolida como uno de los proyectos más exitosos de América Del Sur, con un sonido innovador y revolucionario, teniendo éxitos como “Locuras Contigo”, “Noche Loca”, “Curiosidad”, “Cuando se pone a bailar”, y otros de los éxitos más importantes de Rombai que fueron compuestos por Nicolás González, como “Me Voy” canción que recibió diversas distinciones como Disco de Oro de Sony Music US Latin, certificado por la RIAA (Recording Industry Association of America), Disco de Platino en Argentina, Perú, Uruguay, y 3X Platino en Chile, también alcanzando a posicionarse en los charts de Billboard USA, “2 Pa 2”, “Ganitas”, “Flasheaste Amor Remix”, “Te Extraño”, “Japón”, “Te Va Doler”, “Don Juan”.Rombai ha alcanzado un gran éxito en las plataformas digitales teniendo “Noche Loca” 121 millones de reproducciones en Spotify, Cuando Se Pone a Bailar 91 millones de reproducciones en Spotify, “Me voy” 89 millones de reproducciones en Spotify, “Curiosidad” 50 millones de reproducciones en Spotify, “Yo Te Propongo” 41 millones de reproducciones en Spotify, “Si te me tomo una cerveza – Remix” 52 millones de reproducciones en Spotify, “2 Pa’ 2” 24 millones de reproducciones en Spotify.

GALARDONES CON ROMBAI

A su vez estos Nicolás ha obtenido galardones con Rombai, como tres premios Graffiti a la Música Uruguaya por el álbum “De Fiesta” de Rombai y ha ganado la “Gaviota de Oro” y “Gaviota de Plata” del reconocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile en 2017, donde tuvo un rol de Director Musical de la Agrupación.Alcanzó nominaciones múltiples en los Heat Latin Awards de HTV en la categoría “Mejor Artista Sur”, también recibió una nominación en los Premios Juventud 2019, bajo la categoría “La Nueva Generación Urbana”, siendo nombrados en 2019 por la revista Billboard como “10 Artist To Watch in 2019. Firmando en 2018 con una de las compañías discográficas más importantes llamada Sony Music Us Latin, y con WK Entertainment casa de CNCO, Maluma, Carlos Vives y Wisin.Nicolás con Rombai, se presentó en varios de escenarios importantes de Latinoamérica y alcanzando a realizar más de trescientos shows junto con Rombai, haciendo seis estadios Luna Park en Argentina (48.000 personas asistieron a estos shows en total), cuatro veces en Movistar Arena en Chile (64.000 asistieron a estos shows en total), en el Velódromo Municipal en Uruguay (30.000 personas asistieron a estos shows en total).Estuvo también en el festival más importante de la música latina llamado Festival de Viña del Mar en Chile para 15 mil personas en el 2016, también presentándose en el Festival de Talca para 150.000 personas en el 2018, teniendo la gira de Chile un total de 260.000 asistentes a los conciertos.Con el éxito de Rombai se presentó en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Japón, El Salvador, donde para todos estos shows Nicolas se desempeñó también como Director Musical de Rombai.





CON KENYA OS

Recientemente trabajó como uno de los músicos guitarrista del álbum de Kenya Os llamado “K23”, en Spotify tuvo grandes logros como alcanzar una posición TOP GLOBAL en el #2 de Spotify en su semana de lanzamiento, cuatro de las canciones del álbum ingresó al TOP 50 de MÉXICO y rompió el récord de ser el Álbum más escuchado en la historia de Spotify al momento de ser lanzado por un artista mexicano en el territorio de México. Tres de las canciones fueron tendencia en YouTube y ocuparon las posiciones número 1, 2 y 3 en México. Asimismo, este álbum alcanzó la posición número 1, en Apple Music en México.Actualmente Nicolás se encuentra trabajando junto a Laureano Pardo, quien es productor y compositor exitoso uruguayo reconocido internacionalmente, y con Fux Beat productor y compositor exitoso puerto riqueño, quien el año pasado ha ganado un Latin Grammy, Nicolás colaboró junto a Laureano como compositor para artistas como Jimena Baron, Mariah Angeliq, JD Pantoja, Oriana Sabatini, Zeballos, Jay OC, Bryan Myers, Ian Lucas, Thyago y G Sony, Rosaly Rubio, Robi. Trabajó para los sellos musicales más importantes como Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group.