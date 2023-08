Rodrigo Montero homenajea al “Potro” Guarany en su nuevo disco denominado “Don Horacio”

08/08/2023 - 14:43 Camerino

El artista argentino, Rodrigo Montero, presentó “Don Horacio”, un álbum en el cual Rodrigo y Ariel Argañaraz interpretan clásicos del gran Horacio Guarany. Canciones que se encuentran en la cabeza de todos... canciones que alguna vez en nuestras vidas hemos coreado y que Horacio hizo tan populares.

“Mi intención fue grabar esas canciones que me ponían la piel de pollo, que me hacían dispararme de la silla y querer bailar y cantar al compás de Guarany. Recuerdo, ir hace muchos años a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora... llena de chicos y Horacio en el escenario con “Caballo que no galopa” el público era una fiesta, todos saltaban y cantaban”, recordó Rodrigo.



El álbum contiene canciones como “Zambita de piel morena”, “Pescador y guitarrero”, “La Villerita” y “Si se calla el cantor”, milonga insignia de Don Horacio, entre otras.

Participan del mismo grandes artistas como Franco Luciani y Laura Albarracín. El hijo de Guarany, Horacio Guaraní Rodríguez también se suma en una zamba a dúo con Rodrigo. Esteban Bonifacio y Telma Roncagliolo hacen su participación en hermosas versiones de grandes clásicos.



En 2020 Rodrigo junto a Ariel lanzaron “Sencillito”, un disco ecléctico con temas pertenecientes al cancionero popular folclórico. A finales de 2021 grabó dos temas junto a Francisco Pesqueira y Rocío Sanjurjo Ábalos, nieta de Adolfo Ábalos.

ACERCA DE RODRIGO



Rodrigo Montero es cantante y bombisto. Nacido en Buenos Aires, con familia del interior del país (La Pampa / Corrientes), de chico se nutrió con la música folclórica que su papá escuchaba a diario. Fiestas gauchas y juntadas durante toda su vida ayudaron a fortalecer esas raíces que hoy resuenan en su música.



Forma parte del grupo de tango y folklore TALP (Tangos a la paila) desde hace ya 8 años.



Ha compartido escenario junto a grandes músicos del ambiente del tango y del folclore, como ser Laura Albarracín, La “Chiqui” Ledesma, Rocío Sanjurjo Ábalos, Noelia Moncada, Francisco Pesqueira, Jacqueline Sigaut, Cucuza Castiello y Alfredo Piro.