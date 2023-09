Mauricio Redolés traerá desde Chile sus poesías, crónicas y canciones para presentarlas en Argentina

02/09/2023 - 13:50 Camerino

El poeta y músico chileno Mauricio Redolés (que estuvo en Buenos Aires por última vez en 2015) volverá para presentarse en este concierto acompañado por su guitarrista y director musical Takuri Ignacio Tricot Reyes, con quien ha estado de gira por Medellín y Caracas en el mes de julio.

Redolés ha logrado cautivar a públicos de diversas edades y países manteniéndose vigente gracias a la innovadora propuesta creativa de su prolífica obra que abarca poesía, crónica y canciones.

Conocido en su país como "el poeta del punk", Redolés es autor de 11 álbumes y ha publicado 6 libros de poesía, un libro de recuerdos, un libro con la entrevista con el compositor y poeta Patricio Manns antes de su muerte, y el Cancionero “Otra Cosa (Siento tres canciones de Mauricio Redolés)”.

ACERCA DE MAURICIO REDOLÉS

Poeta y "entrometido en el mundo de la música", como él suele autodenominarse, nació en Santiago de Chile el 6 de junio de 1953. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue detenido por el Servicio de Inteligencia Naval y tras

pasar por diferentes recintos de detención donde fue torturado, logró exiliarse en 1975, con destino a Londres, Inglaterra, donde permaneció diez años y estudió en The City University, donde obtuvo un Bachelor of Science with Honours in Sociology.

También allí editó dos plaquettes de poesía y un álbum con su música y sus poemas (Canciones y Poemas). También editó en Budapest su primer libro de poemas (Notas para una Contribución a un Estudio Materialista sobre los Hermosos y Horripilantes

Destellos de la (Cabrona) Tensa Calma) y la editorial Artery Poets editó su segundo libro de poemas, una edición bilingüe con el título de “Chilean Speech/Chilean Espich”.

En 1985 Mauricio Redolés vuelve a Chile luego que la dictadura le permitiera retornar legalmente a su patria.

Desde su retorno del exilio ha desarrollado su carrera musical ininterrumpidamente, presentándose a través de Chile junto a diversas bandas y, en el ámbito literario, realiza periódicamente talleres de poesía en cárceles, centros culturales e incluso,durante la pandemia, en modalidad on-line.

A lo largo de su carrera ha obtenido diversos premios (Mejor Compositor Pop Rock 1998 entregado por la Sociedad del Derecho de Autor. Premio Altazor 2009 de Música Rock por su disco "Cachai Reolé?", Premios Altazor 2014 al Mejor Álbum Rock por

“One, Two, Tres, Cuatro”, a la Mejor Canción Rock por “Recabarren´s Blues” y a la Mejor Canción Tropical por “Suda Mery Cano”, Premio Nacional de Humor "Jorge Coke Délano" 2015 entregado por la Universidad Diego Portales, Premio a mejor obra publicada en la categoría “Escrituras de la Memoria” 2018, por el libro “Algo Nuevo Anterior (recuerdos)” premio entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2022).

Su libro "Otra cosa" reúne en un solo tomo las canciones de 11 álbumes de Mauricio Redolés (Malas Intenciones, 1978; Canciones & Poemas, 1985; Bello Barrio, 1987; Química (de la lucha de clases), 1990; ¿Quién mató a Gaéte?, 1996; Bailables de Cueto Road, 1998; Redolés y los Ex-Animales Domésticos en Shile (work in progress), 2001; 12 Thomas, 2004; Cachai Reolé?, 2008; One, Two, Tres, Cuatro, 2013; Quiero Seguir Continuando, 2020).

Es un cancionero, con los acordes de cada canción, pero también incluye relatos sobre las circunstancias en las que se grabaron los álbumes y las influencias musicales y literarias amén de las circunstancias que inspiraron las canciones. Fiel a su estilo innovador Redolés incorpora en cada página un código QR que permitirá al lector disfrutar de las canciones en diversas plataformas digitales. Se trata, en resumen, de una obra que reviste un enorme valor patrimonial. Un legado a las antiguas y nuevas generaciones que siguen con admiración y afecto a Mauricio Redolés. Una pieza de colección.