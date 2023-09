Marie Piumi, cantante francesa, reveló en qué momento de su vida le apareció un ángel

02/09/2023 - 14:20 Camerino

La cantante francesa Marie Piumi estrenó su nuevo sencillo “An Angel Came To Me”. En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, habló de esta canción como también se refirió a su anterior lanzamiento “Coucher de Soleil”.

“An Angel Came To” expresa el camino y la revelación que Marie ha tenido después de atravesar por una difícil situación, en el cual su inconsciencia es mucho más asegurada y lista que su consciencia en su camino de vida. Y logró notarlo gracias a su letra.



A veces, su letra expresa lo que va a sentir, o mejor dicho, lo que se dará cuenta, dentro de poco tiempo. Es así que Marie podría componer sobre este drama, un ángel ha venido hacia mí.

“An Angel Came To Me” es la toma de conciencia de que somos todos dirigidos por condicionamientos enseñados desde pequeños, que no sabemos escuchar a nosotros mismo, que no nos queda espacio para poder discernir lo que sentimos, nosotros, lo que queremos, nosotros, lo que necesitamos, nosotros.



“Coucher de Soleil” es un adiós al amor que la salvó después de ese drama. Y sintiendo que ya podía decir adiós a esta persona, escribió la canción. “Coucher de Soleil” significa Puesta del Sol.



Estas dos canciones han sido escritas primero por improvisación, porque es así que Marie cantaba antes de decidir dedicarse de manera profesional a la música. Así salen sus sentimientos verdaderos.



SOBRE MARIE PIUMI



Marie Piumi, artista autora-compositora francesa. Nació en Senlis, un pueblo al norte de París. Ha crecido entre este pueblo, con su madre, y los Yvelines, distrito de París, con su padre. La música, es su manera de encontrar la paz, y viendo como toca a su entorno cuando canta, quiere expandir por el mundo. Para Marie, la música es el arma más poderosa y pacífica que tenemos en este mundo según cómo la usamos.



Su estilo es muy sensual, delicado, busca tocar la intimidad de la persona que escucha su música.

Busca que entre en su más profunda intimidad para que se deje llevar por su ser y su interior, borrando todo lo condicionado que la vida nos obliga a sostener todos los días.



De manera suave, que fluye hacia su alma no que las obligue a la rendición, que la lleve a la rendición.

Lo que este viaje en Europa le permitió es, entender lo que quiere realmente en su camino musical, o al menos centrarse y ubicarse mejor.