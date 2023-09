Lila Frascara ante un nuevo desafío: combinará la magia de la World Music con el acompañamiento de una orquesta sinfónica

03/09/2023 - 14:44 Camerino

Como un nuevo desafío de la cantante, Lila Frascara presentará el jueves 5 de octubre, a las 21:30 horas, en el Margarita Xirgu Untref, su recital “Lila Frascara Sinfónico”, que combinará la magia de la World Music con el poderoso acompañamiento de una orquesta sinfónica.





Lila Frascara es una cantante y compositora de World Music, nacida en Argentina en 1984 y formada como cantante en técnica lírica.

Desde 2003 ha incursionado en elencos de destacados espectáculos: como La Soprano y ensamble en “Frankenstein, El musical de un alma perdida”, en los teatros Coliseo y Lola Membrives, de Buenos Aires; como ensamble y bailarina en el musical Cabaret, en el teatro de Los Insurgentes de Ciudad de México; como cantante en la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Guadalajara, México; como solista en la ceremonia de clausura del Festival de Cine Ficco, Ciudad de México.

También compuso a La Cantante en el musical “Ninfas”, de Sebastián Irigo, teatro Molière de Buenos Aires; como co- protagónico en “Camila, el musical”, en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires.

Brilló como cantante en la apertura de Patinando por un sueño, Canal 13 de Buenos Aires; en presentaciones en Velma Café, Auditorio Belgrano y The Roxy con Ópera Prima Rock (banda Tributo a Queen); como cantante principal en el espectáculo “Smail” de Aníbal Pachano, en el teatro Astral de Buenos Aires y gira por toda la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Trabajó como cantante y bailarina en el espectáculo “Bossi Big Bang Show”, de Martín Bossi, en el teatro Astral y gira por Argentina y Uruguay. Se destacó en presentaciones con “Buddha Sounds”, bajo el seudónimo “Lila Liu”, en el ND Ateneo, teatro Coliseo, Usina del Arte, La Tangente, etc. y gira por Uruguay y Chile; en presentaciones con Vintage Reggae Café y The Cooltrane Quartet, todos estos proyectos bajo el sello discográfico Music Brokers.

Se lució como cantante, actriz y coaching vocal en la obra “Hércules, Family Tour” de Flavio Mendoza, en el teatro Astros (Buenos Aires);como cantante principal en la gira de “Che, Tango Che”, de Aníbal Pachano; como actriz y cantante en “Lapsus, experiencia” de Verónica Fucci y Sebastián Irigo, en La Casona (Buenos Aires).

Fue telonera del show de Laurie Anderson, en el teatro Ópera de Buenos Aires; como cantante de Bossa´N STONES en San Pablo, Brasil; como cantante en el Crucero Veendam, de la compañía Holland América por el Mar Caribe; como cantante invitada en la celebración de 10 años del grupo Choque Urbano en Ciudad Cultural Konex; recientemente invitada al ciclo de La Bomba de Tiempo, en Ciudad Cultural Konex.

Fue docente de técnica vocal y canto grupal, en la carrera de Teatro Musical de ISEC; es actriz de doblaje, recibida en ISER en 2017; es profesora de canto desde 2008 hasta la actualidad, como discípula, en la técnica lírico-popular, de la Maestra Marion Moss.

Como compositora y cantante trabaja, desde 2003 hasta la actualidad, bajo el sello discográfico Music Brokers, con discos editados a través de las plataformas Spotify, Youtube, Amazon, Apple Music, entre otras. Grabó como cantante principal de The Cooltrane Quartet el disco Cocktails & Dreams. Y lanzó sus discos de autoría Be Clevery Sleeping with the Enemy con gran éxito en reproducciones y playlists en todo el mundo. Actualmente se encuentra produciendo su tercer disco.