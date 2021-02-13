CARTELERA TV / 14 DE FEBRERO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CINE. LOCO POR MARY
13.45 CINE. MI POBRE ANGELITO 2. PERDIDO EN NUEVA YORK
15.45 CINE. ESTO ES GUERRA
17.15 CINE. KARATE KID
19.30 CASADOS CON HIJOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
21.00 POR EL MUNDO EN CASA. CON MARLEY Y LIZY TAGLIANI
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA
23.15 CINE. AMIGOS CON BENEFICIOS
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
14.00 ZAPA ZAPA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100 % BÁSQUET
19.30 ARABESC. CON KRASIAH AL AWAD
20.00 MORENA TV. CON LA CANTANTE SANTIAGUEÑA MORENA CUMBIA
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO