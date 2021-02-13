×

CARTELERA TV / 14 DE FEBRERO 2021

A LAS 21 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:32 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CINE. LOCO POR MARY

13.45 CINE. MI POBRE ANGELITO 2. PERDIDO EN NUEVA YORK

15.45 CINE. ESTO ES GUERRA

17.15 CINE. KARATE KID

19.30 CASADOS CON HIJOS

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

21.00 POR EL MUNDO EN CASA. CON MARLEY Y LIZY TAGLIANI

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA

23.15 CINE. AMIGOS CON BENEFICIOS

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

14.00 ZAPA ZAPA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100 % BÁSQUET

19.30 ARABESC. CON KRASIAH AL AWAD

20.00 MORENA TV. CON LA CANTANTE SANTIAGUEÑA MORENA CUMBIA

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


Más noticias de hoy

Lo último de Policiales

Atrapan a delincuentes que desvalijaron una vivienda...

Indagaron a un abogado y un odontólogo acusados de abuso

Peones golondrina que retornaban de Catamarca fueron aislados por...

Lo último de Deportivo

Agenda deportiva: todos los eventos deportivos...

Ezpeleta y el incendio en Termas: “Sentí una profunda tristeza”

Estrella Roja lucha por salir adelante y avanzar

Olímpico va en busca de su tercera victoria en fila

Franco Baralle: “Sabía que era una buena decisión”

Lo último de Economía

Empresa tucumana productora de limones obtuvo...

Esta semana ganó terreno el comercio electrónico en el país

El Gobierno nacional reglamentó la ley de Movilidad Jubilatoria

Lo último de Política

Un fallecido y 51 nuevos casos de coronavirus...

Con la llegada de vacunas procedentes de India, inician inmunización...

Ley IVE: abogados pedirán que se la declare inconstitucional