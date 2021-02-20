CARTELERA TV / 21 DE FEBRERO 2021

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09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CINE. CIUDADES DE PAPEL
13.45 CINE. ESPIANDO A LOS VECINOS
15.30 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE
17.00 CINE. SUEÑOS DE AMOR
19.00 CASADOS CON HIJOS
20.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 CASADOS CON HIJOS 21.00 POR EL MUNDO EN CASA
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA
23.15 CINE. EL CLAN
01.15 CIERRE DE TRANSMI‑SIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ZAPA ZAPA
14.30 RECORDANDO, CON
DANY PECCI
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑
BOL
17.00 PARA TODA MUJER,
CON LA CONDUCCIÓN DE SU‑
SANA SAAD
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100% BÁSQUET
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV, CON MO‑
RENA CUMBIA
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. ES PUEBLO QUE
BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO