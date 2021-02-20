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CARTELERA TV / 21 DE FEBRERO 2021

- 20:29 Cartelera

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CINE. CIUDADES DE PAPEL

13.45 CINE. ESPIANDO A LOS VECINOS

15.30 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE

17.00 CINE. SUEÑOS DE AMOR

19.00 CASADOS CON HIJOS

20.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 CASADOS CON HIJOS 21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA

23.15 CINE. EL CLAN

01.15 CIERRE DE TRANSMI‑SIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ZAPA ZAPA

14.30 RECORDANDO, CON

DANY PECCI

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑

BOL

17.00 PARA TODA MUJER,

CON LA CONDUCCIÓN DE SU‑

SANA SAAD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100% BÁSQUET

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV, CON MO‑

RENA CUMBIA

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SGO. ES PUEBLO QUE

BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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