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CARTELERA TV / 7 DE MARZO 2021

- 21:06 Cartelera

canal 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 CINE. MISS PEREGRINE

Y LOS NIÑOS PECULIARES

14.30 CINE. MATILDA, CON

MARA WILSON Y DANNY DEVITO

16.15 CINE. 27 BODAS

18.15 CINE. HOMBRES DE HO‑

NOR, CON ROBERT DE NIRO Y

CUBA GOODING JR.

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.15 CINE. HOMBRES DE

HONOR (CONTINÚA)

20.30 MINUTO PARA GANAR.

ESPECIAL MASTERCHEF

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 TAXICHEF

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER, CON FRAN‑

CISCO “PANCHO” JIMÉNEZ

14.00 ZAPA ZAPA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑

BOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO, CON

IVANA GONZÁLEZ

18.30 CICLO DE COLECCIÓN

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO PUEBLO

QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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