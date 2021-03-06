CARTELERA TV / 7 DE MARZO 2021

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canal 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 CINE. MISS PEREGRINE
Y LOS NIÑOS PECULIARES
14.30 CINE. MATILDA, CON
MARA WILSON Y DANNY DEVITO
16.15 CINE. 27 BODAS
18.15 CINE. HOMBRES DE HO‑
NOR, CON ROBERT DE NIRO Y
CUBA GOODING JR.
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.15 CINE. HOMBRES DE
HONOR (CONTINÚA)
20.30 MINUTO PARA GANAR.
ESPECIAL MASTERCHEF
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 TAXICHEF
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER, CON FRAN‑
CISCO “PANCHO” JIMÉNEZ
14.00 ZAPA ZAPA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑
BOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO, CON
IVANA GONZÁLEZ
18.30 CICLO DE COLECCIÓN
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO PUEBLO
QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO