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CARTELERA TV Y CINE / 15 DE MARZO 2021

- 20:50 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 FUERZA DE MUJER: ESTO PASÓ

10.15 MOISÉS

11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 FUERZA DE MUJER

16.30 ZULEYHA

17.15 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 PASAPALABRA

19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 PASAPALABRA

20.15 NOTICIERO 7

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 ICERDE

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: GUEMES vs. FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 SÁBADO SAGRADO

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 ARABESC.

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

TODO EL ACONTECER DE SANTIAGO EN EL CANAL 14

CINE: SUNSTAR

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15, 16, 17/03 -16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

TROLLS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15, 16, 17/03 -16:30 (Cast) 19:30

(Cast)

LA NOCHE MAGICA (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS) Está protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Peretti.

15 AL 17/03 -22:10 (Cast)

TOM Y YERRY (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15, 16, 17/03 -16:50 (Cast) 19:15

(Cast)

TENET (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

15 AL 17/03 -21:40 (SUBT)

MONSTER HUNTER, LA

CACERÍA COMIENZA (2D)

ACCIÓN (+13) Está protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine y Kenneth Branagh.

15, 16,17/03 -17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

LUNES: 2 X 1 TODO EL DÍA. DE MARTES A DOMINGO, 2 X 1 LA PRIMERA FUNCIÓN


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