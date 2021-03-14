CARTELERA TV Y CINE / 15 DE MARZO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 FUERZA DE MUJER: ESTO PASÓ
10.15 MOISÉS
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 FUERZA DE MUJER
16.30 ZULEYHA
17.15 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 PASAPALABRA
19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 PASAPALABRA
20.15 NOTICIERO 7
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.00 ICERDE
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO: GUEMES vs. FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 SÁBADO SAGRADO
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 ARABESC.
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
TODO EL ACONTECER DE SANTIAGO EN EL CANAL 14
CINE: SUNSTAR
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15, 16, 17/03 -16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
TROLLS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15, 16, 17/03 -16:30 (Cast) 19:30
(Cast)
LA NOCHE MAGICA (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS) Está protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Peretti.
15 AL 17/03 -22:10 (Cast)
TOM Y YERRY (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15, 16, 17/03 -16:50 (Cast) 19:15
(Cast)
TENET (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
15 AL 17/03 -21:40 (SUBT)
MONSTER HUNTER, LA
CACERÍA COMIENZA (2D)
ACCIÓN (+13) Está protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine y Kenneth Branagh.
15, 16,17/03 -17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
LUNES: 2 X 1 TODO EL DÍA. DE MARTES A DOMINGO, 2 X 1 LA PRIMERA FUNCIÓN