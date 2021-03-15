CARTELERA TV Y CINE / 16 DE MARZO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 FUERZA DE MUJER
10.15 MOISÉS
11.30 TÓMBOLA DE SANTIAGO
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA DE SANTIAGO
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 FUERZA DE MUJER
16.30 ZULEYHA
17.15 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 PASAPALABRA
19.45 TÓMBOLA DE SANTIAGO
20.00 PASAPALABRA
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 TÓMBOLA DE SANTIAGO
22.45 MINUTO PARA GANAR
23.45 MASTERCHEF
01.00 ICERDE
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 EL CLASICO “GÜEMES VS .FERRO”
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPA ZAPA
19.00 100% BÁSQUET
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CINE: SUNSTAR
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (Apta para todo público)
16,17/03 -16:40 hs (Cast) 19:20 hs
(Cast) 22:00 hs (Cast)
TROLLS 2 (2D)
ANIMACIÓN (Apta para todo público)
16,17/03 -16:30 hs (Cast) 19:30 hs
(Cast)
LA NOCHE MÁGICA (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS) DURACIÓN:
98 Minutos
Hasta el 17/03 -22:10 hs (Cast)
ACTORES: Diego Peretti, Natalia
Oreiro, Pablo Rago.
TOM Y JERRY (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16,17/03 -16:50 hs (Cast) 19:15 hs
(Cast)
ACTORES: ChloÙ Moretz, Michael
Peña, Ken Jeong
TENET (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
Hasta el 17/03 -21:40 hs (SUBT)
ACTORES: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, John David Washington.
MONSTER HUNTER, LA
CACERÍA COMIENZA (2D)
ACCIÓN (+13) DURACIÓN: 103
minutos
16,17/03 -17:30 hs (Cast) 20:00
hs (Cast) 22:30 hs (Subt)
ACTORES: Milla Jovovich, Ron
Perlman, Diego Boneta.
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO