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CARTELERA TV Y CINE / 16 DE MARZO 2021

- 22:24 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 FUERZA DE MUJER

10.15 MOISÉS

11.30 TÓMBOLA DE SANTIAGO

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA DE SANTIAGO

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 FUERZA DE MUJER

16.30 ZULEYHA

17.15 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 PASAPALABRA

19.45 TÓMBOLA DE SANTIAGO

20.00 PASAPALABRA

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 TÓMBOLA DE SANTIAGO

22.45 MINUTO PARA GANAR

23.45 MASTERCHEF

01.00 ICERDE

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLASICO “GÜEMES VS .FERRO”

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ZAPA ZAPA

19.00 100% BÁSQUET

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CINE: SUNSTAR

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (Apta para todo público)

16,17/03 -16:40 hs (Cast) 19:20 hs

(Cast) 22:00 hs (Cast)

TROLLS 2 (2D)

ANIMACIÓN (Apta para todo público)

16,17/03 -16:30 hs (Cast) 19:30 hs

(Cast)

LA NOCHE MÁGICA (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS) DURACIÓN:

98 Minutos

Hasta el 17/03 -22:10 hs (Cast)

ACTORES: Diego Peretti, Natalia

Oreiro, Pablo Rago.

TOM Y JERRY (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16,17/03 -16:50 hs (Cast) 19:15 hs

(Cast)

ACTORES: ChloÙ Moretz, Michael

Peña, Ken Jeong

TENET (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

Hasta el 17/03 -21:40 hs (SUBT)

ACTORES: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, John David Washington.

MONSTER HUNTER, LA

CACERÍA COMIENZA (2D)

ACCIÓN (+13) DURACIÓN: 103

minutos

16,17/03 -17:30 hs (Cast) 20:00

hs (Cast) 22:30 hs (Subt)

ACTORES: Milla Jovovich, Ron

Perlman, Diego Boneta.

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


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