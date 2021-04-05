CARTELERA TV Y CINE / 6 DE ABRIL 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 FUERZA DE MUJER
10.15 MOISÉS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 FUERZA DE MUJER
16.30 ZULEYHA
17.15 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 PASAPALABRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 PASAPALABRA
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
22.45 MINUTO PARA GANAR
23.45 MASTERCHEF CELEBRITY
01.00 ICERDE
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 100% BÁSQUET
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7
CINE: SUNSTAR
GODZILLA VS. KONG (2D)
CIENCIA FICCIÓN (ATP) DURACIÓN: 117 minutos
HASTA EL 07/04 -17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast) 22:20 hs (subt)
TROLLS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 91 minutos
HASTA EL 07/04 -19:30 hs (Cast)
EMPTY MAN (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 137 minutos
HASTA EL 07/04 - 21:50 hs (Subt)
TOM Y JERRY (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 101 minutos
HASTA EL 07/04 -17:20 hs (Cast)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 114 minutos
HASTA EL 07/04 -16:40 hs (Cast)
MUJER MARAVILLA 1984 (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 150 minutos
HASTA EL 07/04- 22:30 hs (Subt)
LOS NUEVOS MUTANTES (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 98 minutos
HASTA EL 07/04 -16:50 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 21:30 hs (subt)
CON ANYA TAYLOR-JOY (LA ACTRIZ DE GAMBITO DE DAMA), Y CHARLIE HEATON
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO