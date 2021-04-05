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CARTELERA TV Y CINE / 6 DE ABRIL 2021

- 21:21 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 FUERZA DE MUJER

10.15 MOISÉS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 FUERZA DE MUJER

16.30 ZULEYHA

17.15 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 PASAPALABRA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 PASAPALABRA

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

22.45 MINUTO PARA GANAR

23.45 MASTERCHEF CELEBRITY

01.00 ICERDE

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 100% BÁSQUET

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7

CINE: SUNSTAR

GODZILLA VS. KONG (2D)

CIENCIA FICCIÓN (ATP) DURACIÓN: 117 minutos

HASTA EL 07/04 -17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast) 22:20 hs (subt)

TROLLS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 91 minutos

HASTA EL 07/04 -19:30 hs (Cast)

EMPTY MAN (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 137 minutos

HASTA EL 07/04 - 21:50 hs (Subt)

TOM Y JERRY (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 101 minutos

HASTA EL 07/04 -17:20 hs (Cast)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 114 minutos

HASTA EL 07/04 -16:40 hs (Cast)

MUJER MARAVILLA 1984 (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 150 minutos

HASTA EL 07/04- 22:30 hs (Subt)

LOS NUEVOS MUTANTES (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 98 minutos

HASTA EL 07/04 -16:50 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 21:30 hs (subt)

CON ANYA TAYLOR-JOY (LA ACTRIZ DE GAMBITO DE DAMA), Y CHARLIE HEATON

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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