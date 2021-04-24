CARTELERA TV Y CINE / 25 DE ABRIL 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANS‑
MISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA DE SAN‑
TIAGO DEL ESTERO
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON
JÉSICA CIRIO
17.00 CINE. DÍA DE LA INDE‑
PENDENCIA
19.30 CINE. MOULIN ROUGE,
AMOR EN ROJO
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.15 CINE. MOULIN ROUGE,
AMOR EN ROJO (CONTINÚA)
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON LA CONDUCCIÓN DE SAN‑
TIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑA‑
RAZ
22.30 MASTERCHEF CELE‑
BRITY. GALA DE REGRESO, CON
LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO
DEL MORO
00.15 VIAJECHEF, CON RO‑
BERTITO FUNES UGARTE
00.45 CIERRE DE TRANSMI‑
SIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 MARTÍN Y TERRY
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES,
CON JUANCHO CARABAJAL
16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑
BOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100% BÁSQUET
19.30 CICLO DE COLECCIÓN.
ORELLANA LUCCA
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO, CON LIDIA RUIZ
22.30 SGO. PUEBLO QUE
BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CARTELERA DE CINES
GODZILLA VS. KONG (2D)
CIENCIA FICCIÓN (ATP)
HASTA EL 28/04 -15:00 hs (Cast)
17:25 hs (Cast) 19:50 hs (Cast)
EN GUERRA CON MI
ABUELO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS) DURA‑
CIÓN: 98 minutos
HASTA EL 28/04 -18:15 hs (CAST)
20:40 hs (subt)
TOM Y JERRY (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:
101 minutos
HASTA EL 28/04 -14:00 hs (Cast)
16:10 hs(cast)
EL TREN INFINITO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/04 -18:45 hs (Cast)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRA‑
GÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/04 -14:00 hs (Cast)
16:25 hs (Cast)
FREAKI (2D)
TERROR (+16)
HASTA EL 28/04 -21:00 hs
(SUBT)
MORTAL KOMBAT (2D)
ACCIÓN (+13 ) DURACIÓN: 110
minutos
HASTA EL 28/04 -14:15 hs (Cast)
16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
20:35 hs (SUBT)
DESDE HOY /04/2021 AL
31/05/2021 2 X 1 EN LAS
PRIMERAS FUNCIONES
DE CADA DIA.
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO