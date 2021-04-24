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CARTELERA TV Y CINE / 25 DE ABRIL 2021

- 21:30 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANS‑

MISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA DE SAN‑

TIAGO DEL ESTERO

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON

JÉSICA CIRIO

17.00 CINE. DÍA DE LA INDE‑

PENDENCIA

19.30 CINE. MOULIN ROUGE,

AMOR EN ROJO

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.15 CINE. MOULIN ROUGE,

AMOR EN ROJO (CONTINÚA)

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON LA CONDUCCIÓN DE SAN‑

TIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑA‑

RAZ

22.30 MASTERCHEF CELE‑

BRITY. GALA DE REGRESO, CON

LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO

DEL MORO

00.15 VIAJECHEF, CON RO‑

BERTITO FUNES UGARTE

00.45 CIERRE DE TRANSMI‑

SIÓN

 

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 MARTÍN Y TERRY

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES,

CON JUANCHO CARABAJAL

16.00 LOQUITOS X EL FÚT‑

BOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100% BÁSQUET

19.30 CICLO DE COLECCIÓN.

ORELLANA LUCCA

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO, CON LIDIA RUIZ

22.30 SGO. PUEBLO QUE

BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

CARTELERA DE CINES

GODZILLA VS. KONG (2D)

CIENCIA FICCIÓN (ATP)

HASTA EL 28/04 -15:00 hs (Cast)

17:25 hs (Cast) 19:50 hs (Cast)

EN GUERRA CON MI

ABUELO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS) DURA‑

CIÓN: 98 minutos

HASTA EL 28/04 -18:15 hs (CAST)

20:40 hs (subt)

TOM Y JERRY (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:

101 minutos

HASTA EL 28/04 -14:00 hs (Cast)

16:10 hs(cast)

EL TREN INFINITO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/04 -18:45 hs (Cast)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRA‑

GÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/04 -14:00 hs (Cast)

16:25 hs (Cast)

FREAKI (2D)

TERROR (+16)

HASTA EL 28/04 -21:00 hs

(SUBT)

MORTAL KOMBAT (2D)

ACCIÓN (+13 ) DURACIÓN: 110

minutos

HASTA EL 28/04 -14:15 hs (Cast)

16:25 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

20:35 hs (SUBT)

DESDE HOY /04/2021 AL

31/05/2021 2 X 1 EN LAS

PRIMERAS FUNCIONES

DE CADA DIA.

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


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