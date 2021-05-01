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CARTELERA TV Y CINE / 2 DE MAYO 2021

- 20:52 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

16.00 CINE. JOY EL NOMBRE DEL ÉXITO

17.45 CINE. MILAGROS DEL CIELO

19.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA. EL CONTRAATAQUE

20.00 SORTEO DE MONOFECHAS

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA. EL CONTRAATAQUE (CONTINÚA)

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 VIAJECHEF

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 MARTIN Y TERRY

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100% BÁSQUET

20.00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. NICOLÁS AVELLANEDA

22.00 MORENA TV

23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

CARTELERA CINE

MORTAL KOMBAT (2D)

ACCIÓN (+13)

HASTA EL 05/05 -14:00 (Cast) 16:20 (Cast) 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 05/05 -14:20 (Cast) 16:40 (Cast)

EN GUERRA CON MI ABUELO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/05 -19:00 (Cast)

NOMADLAND (2D)

DRAMA (+13)

HASTA EL 05/05 -21:00 hs (Subt)

TOM Y YERRY (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 05/05 -14:40 (Cast)

EL TREN INFINITO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 05/05 -16:45 hs (Subt) 19:05 hs (Subt)

ATAKAN (2D)

TERROR (+13)

HASTA EL 05/05 -21:20 hs (Subt)

GODZILLA VS. KONG (2D)

CIENCIA FICCIÓN (ATP)

HASTA EL 05/05 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:40 hs (Subt)

HASTA EL 31/05/2021 TENEMOS 2 X 1 EN LAS PRIMERAS FUNCIONES DE CADA DIA.

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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