CARTELERA TV Y CINE / 2 DE MAYO 2021

-
CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
16.00 CINE. JOY EL NOMBRE DEL ÉXITO
17.45 CINE. MILAGROS DEL CIELO
19.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA. EL CONTRAATAQUE
20.00 SORTEO DE MONOFECHAS
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA. EL CONTRAATAQUE (CONTINÚA)
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 VIAJECHEF
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 MARTIN Y TERRY
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100% BÁSQUET
20.00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. NICOLÁS AVELLANEDA
22.00 MORENA TV
23.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO
CARTELERA CINE
MORTAL KOMBAT (2D)
ACCIÓN (+13)
HASTA EL 05/05 -14:00 (Cast) 16:20 (Cast) 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 05/05 -14:20 (Cast) 16:40 (Cast)
EN GUERRA CON MI ABUELO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/05 -19:00 (Cast)
NOMADLAND (2D)
DRAMA (+13)
HASTA EL 05/05 -21:00 hs (Subt)
TOM Y YERRY (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 05/05 -14:40 (Cast)
EL TREN INFINITO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 05/05 -16:45 hs (Subt) 19:05 hs (Subt)
ATAKAN (2D)
TERROR (+13)
HASTA EL 05/05 -21:20 hs (Subt)
GODZILLA VS. KONG (2D)
CIENCIA FICCIÓN (ATP)
HASTA EL 05/05 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:40 hs (Subt)
HASTA EL 31/05/2021 TENEMOS 2 X 1 EN LAS PRIMERAS FUNCIONES DE CADA DIA.
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO