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CARTELERA TV Y CINE / 15 DE MAYO 2021

- 20:56 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

12.30 CINE. VUELO 93

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.45 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO

18.30 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA (CONTINÚA)

21.00 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS. CONDUCE IVÁN DE PINEDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO. CONDUCE DANNY PECCI

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO. CONDUCE DANNY PECCI

22.30 100% BÁSQUET

CINE: SUNSTAR

COMO PERROS Y GATOS

3: PATAS UNIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/05 -14:30 hs (Cast)

16:30 hs (Cast)

EL TREN INFINITO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/05 -18:30 hs (Subt)

MORTAL KOMBAT (2D)

ACCIÓN (+13)

HASTA EL 19/05 21:00 hs (Subt)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRA‑

GÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/05 -14:00 hs (Cast)

EL SEÑOR DE LOS ANI‑

LLOS: LA COMUNIDAD

DEL ANILLO (2D)

AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 180

Minutos

HASTA EL 19/05 16:20 (Subt)

19:50 hs (Subt)

AQUELLOS QUE DESEAN

MI MUERTE (2D)

THRILLER (+13)

HASTA EL 19/05 14:20 hs (Cast)

16:30 hs (Cast) 18:40 hs (Cast)

21:00 (Subt)

ETERNOS COMPAÑEROS

(2D)

DRAMA (ATP)

HASTA EL19/05 14:00 hs (Cast)

16:15 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

GODZILLA VS. KONG (2D)

CIENCIA FICCIÓN (ATP)

20:40 hs (Subt)

HASTA EL 31/05/2021, 2 X 1 EN LAS PRIMERAS FUNCIONES DE CADA DIA.


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