CARTELERA TV Y CINE / 15 DE MAYO 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.30 CINE. VUELO 93
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
16.45 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO
18.30 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA (CONTINÚA)
21.00 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS. CONDUCE IVÁN DE PINEDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO. CONDUCE DANNY PECCI
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO. CONDUCE DANNY PECCI
22.30 100% BÁSQUET
CINE: SUNSTAR
COMO PERROS Y GATOS
3: PATAS UNIDAS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/05 -14:30 hs (Cast)
16:30 hs (Cast)
EL TREN INFINITO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/05 -18:30 hs (Subt)
MORTAL KOMBAT (2D)
ACCIÓN (+13)
HASTA EL 19/05 21:00 hs (Subt)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRA‑
GÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/05 -14:00 hs (Cast)
EL SEÑOR DE LOS ANI‑
LLOS: LA COMUNIDAD
DEL ANILLO (2D)
AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 180
Minutos
HASTA EL 19/05 16:20 (Subt)
19:50 hs (Subt)
AQUELLOS QUE DESEAN
MI MUERTE (2D)
THRILLER (+13)
HASTA EL 19/05 14:20 hs (Cast)
16:30 hs (Cast) 18:40 hs (Cast)
21:00 (Subt)
ETERNOS COMPAÑEROS
(2D)
DRAMA (ATP)
HASTA EL19/05 14:00 hs (Cast)
16:15 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
GODZILLA VS. KONG (2D)
CIENCIA FICCIÓN (ATP)
20:40 hs (Subt)
HASTA EL 31/05/2021, 2 X 1 EN LAS PRIMERAS FUNCIONES DE CADA DIA.