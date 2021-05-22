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CARTELERA TV Y CINE / 23 DE MAYO 2021

- 20:23 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON JÉSICA CIRIO Y GERARDO ROZÍN

17.15 CINE. CIUDADES DE PAPEL, CON NATT WOLFF, CARA DELEVINGNE Y AUSTIN ABRAHAMS

19.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA, CON DIANE KEATON, SARAH JESSICA PARKER Y CLAIRE DANES

21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO

00.30 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES UGARTE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100% BÁSQUET

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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