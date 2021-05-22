CARTELERA TV Y CINE / 23 DE MAYO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON JÉSICA CIRIO Y GERARDO ROZÍN
17.15 CINE. CIUDADES DE PAPEL, CON NATT WOLFF, CARA DELEVINGNE Y AUSTIN ABRAHAMS
19.15 CINE. LA JOYA DE LA FAMILIA, CON DIANE KEATON, SARAH JESSICA PARKER Y CLAIRE DANES
21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO
00.30 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES UGARTE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100% BÁSQUET
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO