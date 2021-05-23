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CARTELERA TV / 24 DE MAYO 2021

- 07:47 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 FUERZA DE MUJER. ESTÓ PASÓ

10.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 FUERZA DE MUJER

16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA

17.45 GUERRA DE ROSAS

18.30 PASAPALABRA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 DOCTOR MILAGRO

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 ICERDE

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7

15.30 PEDALIER

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 CRÓNICA DE LA ENFERMERIA

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

19.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. BROWN DE ADROGUE

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7


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