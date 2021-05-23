CARTELERA TV / 24 DE MAYO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 FUERZA DE MUJER. ESTÓ PASÓ
10.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 FUERZA DE MUJER
16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA
17.45 GUERRA DE ROSAS
18.30 PASAPALABRA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 DOCTOR MILAGRO
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
00.00 ICERDE
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7
15.30 PEDALIER
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 CRÓNICA DE LA ENFERMERIA
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
19.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. BROWN DE ADROGUE
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7