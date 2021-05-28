×

CARTELERA TV / 29 DE MAYO 2021

- 07:33 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

12.30 CINE. “CONTRA EL ENEMIGO

14.15 FINDE EN NICK

17.15 CINE. “AMOR EN JUEGO”,

18.45 CINE. “AGENTE INTERNACIONAL”

20.45 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

14.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL, CON GERMÁN MONTENEGRO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 100 % BÁSQUET


Más noticias de hoy

Lo último de País

El Congreso se iluminó de rojo por el Día de...

Con la llegada de más de 2 millones de dosis el lunes, Argentina...

Condenan al policía Chocobar a 2 años de prisión en suspenso por...

Fatal accidente en la Panamericana

Coronavirus en la Argentina: En las últimas 24 horas, hubo 560 muertes,...

Lo último de Deportivo

La santiagueña Agostina Soria se alejó de Las...

Federico Grun a EL LIBERAL: “Está todo hablado para la próxima...

Arde San Lorenzo: la oposición pidió la renuncia de Marcelo Tinelli

Lo último de Economía

La pandemia causó la pérdida de casi 2.000 empleos...

Advierten que la carne podría subir 20% en un mercado desabastecido

Aumentan 6% las tarifas de gas en toda la Argentina

Lo último de Santiago

¿Cómo estará el tiempo en Santiago este sábado...

Se extiende la campaña de vacunación contra el coronavirus en Capital,...

Dieron a conocer el cronograma de pagos de la Anses para junio