CARTELERA TV / 29 DE MAYO 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
12.30 CINE. “CONTRA EL ENEMIGO
14.15 FINDE EN NICK
17.15 CINE. “AMOR EN JUEGO”,
18.45 CINE. “AGENTE INTERNACIONAL”
20.45 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS
22.15 PH. PODEMOS HABLAR
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL, CON GERMÁN MONTENEGRO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 100 % BÁSQUET