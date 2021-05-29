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CARTELERA TV / 30 DE MAYO 2021

- 20:21 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE LA TRANSMISIÓN

 

10.00 FINDE EN NICK: PARA ACOMPAÑAR A DIVERTIRSE A LOS MÁS PEQUEÑOS

 

11.00 SANTA MISA

 

12.00 LA PEÑA DE MORFI: CONDUCEN GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

 

17.15 CINE: SIETE ALMAS: CON WILLY SMITH, ROSARIO DAWSON Y WOODY HARRELSON

 

19.15 CINE: EL FIN DE LOS TIEMPOS: CON MARK WAHLBERG, ZOOEY DESCHANEL Y JOHN LEGUIZAMO

 

21.00 TRATO HECHO: CONDUCE LIZY TAGLIANI

 

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

 

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY: GALA DE ELIMINACIÓN: CONDUCE SANTIAGO DEL MORO

 

00.30 VIAJECHEF

 

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

 

14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

 

14.30 RECORDANDO

 

15.30 RUIDO DE MOTORES

 

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

 

17.00 PARA TODA MUJER

 

18.00 VA DE NUEVO

 

18.30 SÁBADO SAGRADO

 

19.30 ARABESC: CONDUCE KRASIAH AL AWAD

 

20.00 MORENA TV

 

21.00 TICKET AL SHOW

 

22.00 PODIO

 

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

 

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

 


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