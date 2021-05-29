CARTELERA TV / 30 DE MAYO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE LA TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK: PARA ACOMPAÑAR A DIVERTIRSE A LOS MÁS PEQUEÑOS
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI: CONDUCEN GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
17.15 CINE: SIETE ALMAS: CON WILLY SMITH, ROSARIO DAWSON Y WOODY HARRELSON
19.15 CINE: EL FIN DE LOS TIEMPOS: CON MARK WAHLBERG, ZOOEY DESCHANEL Y JOHN LEGUIZAMO
21.00 TRATO HECHO: CONDUCE LIZY TAGLIANI
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY: GALA DE ELIMINACIÓN: CONDUCE SANTIAGO DEL MORO
00.30 VIAJECHEF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC: CONDUCE KRASIAH AL AWAD
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO