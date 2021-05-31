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CARTELERA TV / 31 DE MAYO 2021

- 00:08 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA

 

08.00 DEBATE ABIERTO

 

08.30 NICK JR.

 

09.30 FUERZA DE MUJER. ESTO PASÓ

 

10.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

 

11.30 FLOR DE EQUIPO

 

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

 

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

 

14.30 CORTÁ POR LOZANO

 

16.00 FUERZA DE MUJER

 

16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA

 

17.45 GUERRA DE ROSAS

 

18.30 PASAPALABRA

 

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

 

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

 

21.15 DOCTOR MILAGRO

 

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

 

00.00 ICERDE

 

00.30 STAFF

 

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

 

13.30 RECOMIENDO TV

 

14.30 NOTICIERO 7

 

15.30 PEDALIER

 

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

 

17.00 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA

 

17.30 EN ARMONÍA

 

18.00 VA DE NUEVO

 

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

 

19.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. CENTRAL NORTE

 

21.00 ARABESC

 

21.30 MÁS FÚTBOL

 

22.30 NOTICIERO 7


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