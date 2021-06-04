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CARTELERA TV / 5 DE JUNIO 2021

- 06:56 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN


11.00 CASADOS CON HIJOS, LA SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRICA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS


12.30 CINE. "EL GRAN ALBERTO", PROTAGONIZADA POR KENAN THOMPSON, KYLA PRATT Y SHEDRACK ANDERSON


14.15 FINDE EN NICK


17.00 CINE. "JUSTO EN LA MIRA", CON MATTHEW FOX, FOREST WHITAKER Y DENNIS QUAID


18.30 CINE. "X-MEN APOCALIPSIS", CON JAMES MCAVOY, MICHAEL FASSBENDER Y JENNIFER LAWRENCE


20.45 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA


22.15 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF


00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBA Y CINTHIA


14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA


14.30 RECORDANDO


15.30 SÁBADO SAGRADO


16.30 MORENA TV


17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL


18.30 VIVIR SANTIAGO


19.00 EN ARMONÍA, CON PAULA BURKHARD


19.30 PARA TODA MUJER


20.30 DE A DOS


21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


21.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI


22.30 MAS FÚTBOL




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