CARTELERA TV / 5 DE JUNIO 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, LA SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, LUISANA Y DARÍO LOPILATO, ÉRICA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
12.30 CINE. "EL GRAN ALBERTO", PROTAGONIZADA POR KENAN THOMPSON, KYLA PRATT Y SHEDRACK ANDERSON
14.15 FINDE EN NICK
17.00 CINE. "JUSTO EN LA MIRA", CON MATTHEW FOX, FOREST WHITAKER Y DENNIS QUAID
18.30 CINE. "X-MEN APOCALIPSIS", CON JAMES MCAVOY, MICHAEL FASSBENDER Y JENNIFER LAWRENCE
20.45 PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBA Y CINTHIA
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA, CON PAULA BURKHARD
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI
22.30 MAS FÚTBOL