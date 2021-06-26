CARTELERA TV / CINE 27 DE JUNIO DE 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
17.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER Y UN ELENCO JOVEN
17.45 CINE: "IRENE, YO Y MI OTRO YO", PROTAGONIZADA POR JIM CARREY, RENEÉ ZELLWEGER Y ANTHONY ANDERSON
19.15 CINE: "VUELO 93", PROTAGONIZADO POR CHRISTIAN CLEMENSON, CHEYENNE JACKSON, BEN SLINEY, KHALID ABDALLA
21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ, CON INFORMACIÓN DE LO ACONTENCIDO EN EL PLANO LOCAL Y NACIONAL
22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY Y EL DEBUT EN EL JURADO DE LOS COACHES MAU Y RICKY, Y LALI ESPÓSITO
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE: SUNSTAR
RUEGA POR NOSOTROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 99 Minutos
HASTA EL 30-06-21 19 hs (subt)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACION: 114 Minutos
HASTA EL 30-06-21 -13.30 hs (Cast)
CRUELLA (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 30-06-21 - 16 hs (Cast)
EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 30-06-21 14 hs (Cast) 16.30 hs (Cast) 18.50 (subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 30-06-21 12.40 hs (Cast) 13 hs (Cast) 15:25 hs (Cast)
15:45 (Cast) 18.10 hs (Cast) 18.30 (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO