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CARTELERA TV / CINE 27 DE JUNIO DE 2021

- 20:36 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

17.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER Y UN ELENCO JOVEN

17.45 CINE: "IRENE, YO Y MI OTRO YO", PROTAGONIZADA POR JIM CARREY, RENEÉ ZELLWEGER Y ANTHONY ANDERSON

19.15 CINE: "VUELO 93", PROTAGONIZADO POR CHRISTIAN CLEMENSON, CHEYENNE JACKSON, BEN SLINEY, KHALID ABDALLA

21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ, CON INFORMACIÓN DE LO ACONTENCIDO EN EL PLANO LOCAL Y NACIONAL

22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY Y EL DEBUT EN EL JURADO DE LOS COACHES MAU Y RICKY, Y LALI ESPÓSITO

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE: SUNSTAR

RUEGA POR NOSOTROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 99 Minutos

HASTA EL 30-06-21 19 hs (subt)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACION: 114 Minutos

HASTA EL 30-06-21 -13.30 hs (Cast)

CRUELLA (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 30-06-21 - 16 hs (Cast)

EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 30-06-21 14 hs (Cast) 16.30 hs (Cast) 18.50 (subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 30-06-21 12.40 hs (Cast) 13 hs (Cast) 15:25 hs (Cast)

15:45 (Cast) 18.10 hs (Cast) 18.30 (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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