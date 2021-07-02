CARTELERA TV / CINE 3 DE JULIO

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CINE
NADIE (2D) (ESTRENO)
POLICIAL (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)
LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)
RYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)
CRUELLA (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)
EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)
15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, LA SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, LOS HERMANOS LOPILATO, ERICA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.30 CINE. JACK & JILL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
16.15 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER
17.00 CINE. MILAGROS DEL CIELO
18.45 CINE. KARATE KID
19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.15 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)
20.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
21.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)
21.30 COPA AMÉRICA. ARGENTINA - ECUADOR
00.00 DOCTOR MILAGRO. ESTO PASÓ, LA TELENOVELA TURCA ESTRENA RESUMEN SEMANAL
02.00 CIERRE
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBA Y CINTHIA
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 RECORDANDO
15.30 SABADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL, CON GERMÁN MONTENEGRO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 RECORDANDO
22.30 MAS FUTBOL