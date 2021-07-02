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CARTELERA TV / CINE 3 DE JULIO

- 22:27 Cartelera

CINE

NADIE (2D) (ESTRENO)

POLICIAL (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)

LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)

RYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)

CRUELLA (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)

EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)

15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

 CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS, LA SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, LOS HERMANOS LOPILATO, ERICA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

12.30 CINE. JACK & JILL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.15 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER

17.00 CINE. MILAGROS DEL CIELO

18.45 CINE. KARATE KID

19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.15 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)

20.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)

21.30 COPA AMÉRICA. ARGENTINA - ECUADOR

00.00 DOCTOR MILAGRO. ESTO PASÓ, LA TELENOVELA TURCA ESTRENA RESUMEN SEMANAL

02.00 CIERRE

 

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBA Y CINTHIA

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

14.30 RECORDANDO

15.30 SABADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL, CON GERMÁN MONTENEGRO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

21.30 RECORDANDO

22.30 MAS FUTBOL

 

 


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