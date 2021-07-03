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CARTELERA TV/CINE 4 DE JULIO DE 2021

- 07:27 Cartelera

NADIE (2D) (ESTRENO)

POLICIAL (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)


LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)


RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)


CRUELLA (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)


EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)


RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)

15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN


10.00 FINDE EN NICK


11.00 SANTA MISA


12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO


14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA) CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO


16.45 CLUB 57


17.30 CINE. 2012. CON JOHN CUSACK, CHIWETEL EIJOFOR, WOODY HARRELSON, DANNY GLOVER Y OLVER PLAT, AMANDA PEET Y THANDIE NEWTON


20.15 OPINIÓN DEPORTIVA


21.00 TRATO HECHO


22.30 LA VOZ ARGENTINA: CONDUCE MARLEY.


00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER


14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA


14.30 RECORDANDO


15.30 RUIDO DE MOTORES


16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL


17.00 PARA TODA MUJER


18.00 TICTERES


18.30 SÁBADO SAGRADO


19.30 ARABESC


20.00 MORENA TV. CON MORENA CUMBIA


21.00 TICKET AL SHOW


22.00 PODIO


22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA


23.00 VIVIR SANTIAGO




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