CARTELERA TV/CINE 4 DE JULIO DE 2021

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NADIE (2D) (ESTRENO)
POLICIAL (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)
LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)
CRUELLA (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)
EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)
15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA) CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.45 CLUB 57
17.30 CINE. 2012. CON JOHN CUSACK, CHIWETEL EIJOFOR, WOODY HARRELSON, DANNY GLOVER Y OLVER PLAT, AMANDA PEET Y THANDIE NEWTON
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA
21.00 TRATO HECHO
22.30 LA VOZ ARGENTINA: CONDUCE MARLEY.
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV. CON MORENA CUMBIA
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO