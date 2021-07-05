CARTELERA TV / CINE 6 DE JULIO

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CINE
NADIE (2D) (ESTRENO)
POLICIAL (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)
LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)
CRUELLA (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)
EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)
15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JUNIOR
09.30 FUERZA DE MUJER. ESTO PASÓ
10.15 MOISÉS
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 FUERZA DE MUJER
16.45 ZULEYHA
17.45 GUERRA DE ROSAS
18.30 PASAPALABRA
19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.15 PASAPALABRA (CONTINÚA)
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
20.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
21.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)
21.45 COPA AMÉRICA. ARGENTINA - COLOMBIA
00.00 DOCTOR MILAGRO
01.45 FUERZA DE MUJER
02.30 ICERDE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 DE A DOS
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. ALMAGRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)