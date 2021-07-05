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CARTELERA TV / CINE 6 DE JULIO

- 21:51 Cartelera

CINE

NADIE (2D) (ESTRENO)

POLICIAL (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 1.05 hs (subt)

LOS CROODS 2 (2D) (ESTRENO)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 (Cast) 17:10 (Cast)

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07-07-21 -13.50 (Cast)

CRUELLA (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 16.05 (Cast)

EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 - 18:50 (cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07-07-21 12:40 (Cast) 13 (Cast) 15.25 (Cast)

15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 18.30 (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

CANAL 7

07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JUNIOR

09.30 FUERZA DE MUJER. ESTO PASÓ

10.15 MOISÉS

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 FUERZA DE MUJER

16.45 ZULEYHA

17.45 GUERRA DE ROSAS

18.30 PASAPALABRA

19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.15 PASAPALABRA (CONTINÚA)

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

20.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)

21.45 COPA AMÉRICA. ARGENTINA - COLOMBIA

00.00 DOCTOR MILAGRO

01.45 FUERZA DE MUJER

02.30 ICERDE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 DE A DOS

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. ALMAGRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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