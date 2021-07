06/07/2021 - 00:21 Cartelera

El Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero presentó una medida cautelar ante la Justicia local "para resguardar la mercadería" de las sucursales Capital y La Banda de la empresa Garbarino, a la par que señalaron que "los empleados están desesperados porque no tiene ni un peso".

El secretario general del sindicato, Víctor Paz, dijo que "nosotros presentamos una medida cautelar para resguardar la mercadería. Las sucursales están cerradas a los efectos de que no se venda y no se achique la plata que tiene para cobrar. Así que ese es el panorama que tenemos".

Señaló que "la cautelar es un poco para presionar a la empresa que dé la cara y algún tipo de soluciones porque pasa el tiempo y no hacen nada. No hay ningún pago. La gente está desesperada porque no tiene un peso. Estamos tratando de gestionar una solución".