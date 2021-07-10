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CARTELERA TV / CINE 11 DE JULIO

- 20:46 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

16.45 CINE. AGENTES DEL DESORDEN. CON JAKE JOHNSON, DAMON WAYANS, JR. NINA DOBREV, ROB RIGGLE, JAMES D'ARCY y KEEGAN-MICHAEL KEY.

18.15 CINE. 90 MINUTOS EN EL CIELO. CON KATE BOSWORTH, HYDEN CHRISTENSEN, HUDSON MEEK, ELIZABETH HUNTER, DAVID CLYDE CARR, CATHERINE CARLEN, DWIGHT YOAKAM Y MICHAEL W. SMITH.

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 OPINIÓN DEPORTIVA

21.00 TRATO HECHO. CONDUCE LIZY TAGLIANI

22.30 LA VOZ ARGENTINA. RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, LALI ESPÓSITO Y MAU Y RICKY MONTANER COMO JURADOS

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

21.00 TRATO HECHO. CONDUCE LIZY TAGLIANI

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV. CON MORENA

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE 

LA APERTURA DE SALAS ES A LAS 13

VIUDA NEGRA (2D) (ESTRENO)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14-07-21 - 13 hs (Cast) 15.45 (Cast) 18 hs (Cast) 18.30 hs (Cast)

NADIE (2D)

POLICIAL (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14-07-21 13.10 hs (subt)

LOS CROODS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 14-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 hs (Cast) 17.10 hs (Cast)

CRUELLA (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14-07-21 - 15.10 (Cast)

EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14-07-21 - 18.50 (cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14-07-21 - 12.50 (Cast) 15.30 (Cast) 18.10 (Cast)


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