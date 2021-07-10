CARTELERA TV / CINE 11 DE JULIO

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.45 CINE. AGENTES DEL DESORDEN. CON JAKE JOHNSON, DAMON WAYANS, JR. NINA DOBREV, ROB RIGGLE, JAMES D'ARCY y KEEGAN-MICHAEL KEY.
18.15 CINE. 90 MINUTOS EN EL CIELO. CON KATE BOSWORTH, HYDEN CHRISTENSEN, HUDSON MEEK, ELIZABETH HUNTER, DAVID CLYDE CARR, CATHERINE CARLEN, DWIGHT YOAKAM Y MICHAEL W. SMITH.
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA
21.00 TRATO HECHO. CONDUCE LIZY TAGLIANI
22.30 LA VOZ ARGENTINA. RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, LALI ESPÓSITO Y MAU Y RICKY MONTANER COMO JURADOS
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
21.00 TRATO HECHO. CONDUCE LIZY TAGLIANI
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV. CON MORENA
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE
LA APERTURA DE SALAS ES A LAS 13
VIUDA NEGRA (2D) (ESTRENO)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14-07-21 - 13 hs (Cast) 15.45 (Cast) 18 hs (Cast) 18.30 hs (Cast)
NADIE (2D)
POLICIAL (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14-07-21 13.10 hs (subt)
LOS CROODS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 14-07-21 -13.20 hs (Cast) 15.15 hs (Cast) 17.10 hs (Cast)
CRUELLA (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14-07-21 - 15.10 (Cast)
EL CONJURO 3 : EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14-07-21 - 18.50 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14-07-21 - 12.50 (Cast) 15.30 (Cast) 18.10 (Cast)