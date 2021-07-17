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CARTELERA TV / CINE 18 DE JULIO

- 20:53 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

16.45 CINE. SUEÑOS DE AMOR. CON JENNIFER LÓPEZ, RALPH FIENNES, NATASHA RICHARDSON, BOB HOSKINS, MARISSA MATRONE, STANLEY TYCCU Y MIRJANA JOKOVIC.

18.15 CINE. SON COMO NIÑOS. ADAM SANDLER, KEVIN JAMES, CHRIS ROCK, DAVID SPADE, ROB SCHNEIDER, SALMA HAYEK, MARÍA BELLO Y MAYA RUDOLPH.

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 OPINIÓN DEPORIVA

21.00 TRATO HECHO. CON LIZY TAGLIANI

22.30 LA VOZ ARGENTINA. CON RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, LALI ESPÓSITO Y MAU Y RICKY MONTANER.

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

VAMOS A PONER AQUÍ UNA FOTO DE LA PEÑA DE MORFI

VAMOS A PONER AQUÍ UNA FOTO DE LA PEÑA DE MORFI

VAMOS A PONER AQUÍ UNA FOTO DE LA PEÑA DE MORFI

 

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CIRCUITO ARGENTINA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

CINE: SUNSTAR

SPACE JAM. UNA NUEVA ERA (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 21-07-21 - 13.30 (Cast) 15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 20.35 (Cast)

LA PURGA POR SIEMPRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL5 21-07-21- 18.40 (Cast) 20.50 (Subt)

BLACK WIDOW (2D)

COMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 21-07-21 - 14.00 (Cast) 18.00 (Cast)

LOS CROODS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN. 95 Minutos

HASTA 21-07-21 -13.20 (Cast) 16.00 (Cast) 16.35 (Cast)

EL CONJURO 3. EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 21-07-21 - 20.40 (cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN. 143 Minutos

HASTA EL 21-07-21 - 14.30 (Cast) 17.20 (Cast) 20.15 (Cast)


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