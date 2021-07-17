CARTELERA TV / CINE 18 DE JULIO

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.45 CINE. SUEÑOS DE AMOR. CON JENNIFER LÓPEZ, RALPH FIENNES, NATASHA RICHARDSON, BOB HOSKINS, MARISSA MATRONE, STANLEY TYCCU Y MIRJANA JOKOVIC.
18.15 CINE. SON COMO NIÑOS. ADAM SANDLER, KEVIN JAMES, CHRIS ROCK, DAVID SPADE, ROB SCHNEIDER, SALMA HAYEK, MARÍA BELLO Y MAYA RUDOLPH.
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORIVA
21.00 TRATO HECHO. CON LIZY TAGLIANI
22.30 LA VOZ ARGENTINA. CON RICARDO MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI, LALI ESPÓSITO Y MAU Y RICKY MONTANER.
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
VAMOS A PONER AQUÍ UNA FOTO DE LA PEÑA DE MORFI
VAMOS A PONER AQUÍ UNA FOTO DE LA PEÑA DE MORFI
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CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CIRCUITO ARGENTINA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE: SUNSTAR
SPACE JAM. UNA NUEVA ERA (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 21-07-21 - 13.30 (Cast) 15.45 (Cast) 18.10 (Cast) 20.35 (Cast)
LA PURGA POR SIEMPRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL5 21-07-21- 18.40 (Cast) 20.50 (Subt)
BLACK WIDOW (2D)
COMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 21-07-21 - 14.00 (Cast) 18.00 (Cast)
LOS CROODS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN. 95 Minutos
HASTA 21-07-21 -13.20 (Cast) 16.00 (Cast) 16.35 (Cast)
EL CONJURO 3. EL DIABLO ME OBLIGÓ HACERLO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 21-07-21 - 20.40 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN. 143 Minutos
HASTA EL 21-07-21 - 14.30 (Cast) 17.20 (Cast) 20.15 (Cast)