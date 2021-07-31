CARTELERA TV / CINE 1 DE AGOSTO DEL 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN, JÉSICA CIRIO Y SOLEDAD PASTORUTTI
16.00 CINE. QUÉDATE A MI LADO, PROTAGONIZADA POR SUSAN SARANDON Y JULIA ROBERTS
18.00 CINE. SIETE ALMAS, PROTAGONIZADA POR WILL SMITH
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY
22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY, Y LA PARTICIPACIÓN DE RICARDO MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI EN EL JURADO
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CIRCUITO ARGENTINA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE
VIEJOS (2D) (ESTRENO)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
Hasta el 04-08 - 21. (Subt)
JUNGLE CRUISE (2D) (ESTRENO)
AVENTURA (ATP)
Hasta el 04-08 - 13:20 (Cast) 15.50 (Cast) 18.20 (Cast) 20:50 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS DE FAMILIA (2D)
AVENTURA (ATP)
Hasta el 04-08 - 13.30 hs (Cast) 16 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
UN LUGAR EN EL SILENCIO PARTE 2 (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
Hasta el 04-08 - 21(Subt)
SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)
AVENTURA (ATP)
Hasta el 04-08 - 13.50 (Cast) 16.30 (Cast) 18:40 (Cast)
LOS CROODS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
Hasta el 04-08 -13.40 (Cast)
EL CONJURO 3 (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
Hasta el 04-08 - 20.45 (cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
Hasta el 04-08 - 15.30 (Cast) 18 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES