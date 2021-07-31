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CARTELERA TV / CINE 1 DE AGOSTO DEL 2021

- 21:05 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN, JÉSICA CIRIO Y SOLEDAD PASTORUTTI

16.00 CINE. QUÉDATE A MI LADO, PROTAGONIZADA POR SUSAN SARANDON Y JULIA ROBERTS

18.00 CINE. SIETE ALMAS, PROTAGONIZADA POR WILL SMITH

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY

22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY, Y LA PARTICIPACIÓN DE RICARDO MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI EN EL JURADO

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CIRCUITO ARGENTINA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES, CON JUANCHO CARABAJAL

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

18.00 TICTERES

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE

VIEJOS (2D) (ESTRENO)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

Hasta el 04-08 - 21. (Subt)

JUNGLE CRUISE (2D) (ESTRENO)

AVENTURA (ATP)

Hasta el 04-08 - 13:20 (Cast) 15.50 (Cast) 18.20 (Cast) 20:50 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS DE FAMILIA (2D)

AVENTURA (ATP)

Hasta el 04-08 - 13.30 hs (Cast) 16 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

UN LUGAR EN EL SILENCIO PARTE 2 (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

Hasta el 04-08 - 21(Subt)

SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)

AVENTURA (ATP)

Hasta el 04-08 - 13.50 (Cast) 16.30 (Cast) 18:40 (Cast)

LOS CROODS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

Hasta el 04-08 -13.40 (Cast)

EL CONJURO 3 (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

Hasta el 04-08 - 20.45 (cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

Hasta el 04-08 - 15.30 (Cast) 18 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES


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