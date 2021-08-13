CARTELERA CINE / TV 14 DE AGOSTO DE 2021

-
CANAL 7
06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
07.00 FINDE NICK
09.45 CLUB 57
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.45 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 LOS SIMPSONS (CONTINUA)
17.00 CLUB 57
17.45 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE (CONTINUA)
21.00 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS (CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 TICTERES ESPECIAL DIA DEL NIÑO - VIVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
21.30 RECORDANDO
22.30 MÁS FÚTBOL
CARTELERA CINE
FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D) (ESTRENO)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)
NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 18 18-08-21 - 14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Subt)
ESCUADRÓN SUICIDA (2D)
CÓMIC (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 18:00 (Cast) 20:30 (Subt)
JUNGLE CRUISE (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:30 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 20:30 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO