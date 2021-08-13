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CARTELERA CINE / TV 14 DE AGOSTO DE 2021

- 07:29 Cartelera

CANAL 7

06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN


07.00 FINDE NICK


09.45 CLUB 57


11.00 CASADOS CON HIJOS


12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)


12.45 LOS SIMPSONS


14.00 SORTEO DE MONO FECHAS


14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


14.30 LOS SIMPSONS (CONTINUA)


17.00 CLUB 57


17.45 LOS SIMPSONS


18.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE


19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


20.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE (CONTINUA)


21.00 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN PINEDA


22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


22.30 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS (CONTINÚA)


22.45 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF


00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV


14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ


14.30 RECORDANDO


15.30 SÁBADO SAGRADO


16.30 MORENA TV


17.30 TICTERES ESPECIAL DIA DEL NIÑO - VIVO


18.30 VIVIR SANTIAGO


19.00 EN ARMONÍA


19.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL


20.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD


21.30 RECORDANDO


22.30 MÁS FÚTBOL


CARTELERA CINE

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D) (ESTRENO)


COMEDIA (+ 13 AÑOS)


HASTA EL 18-08-21 - 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)


NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)


TERROR (+ 16 AÑOS)


HASTA EL 18 18-08-21 - 14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Subt)


ESCUADRÓN SUICIDA (2D)


CÓMIC (+ 16 AÑOS)


HASTA EL 18-08-21 - 18:00 (Cast) 20:30 (Subt)


JUNGLE CRUISE (2D)


AVENTURA (ATP)


HASTA EL 18-08-21 - 14:30 (Cast)


UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)


AVENTURA (ATP)


HASTA EL 18-08-21 - 14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)


SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)


AVENTURA (ATP)


HASTA EL 18-08-21 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)


RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)


ACCIÓN (+ 13 AÑOS)


HASTA EL 18-08-21 - 20:30 hs (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO







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