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CARTELERA TV / CINE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 07:49 Cartelera

CANAL 7

06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

07.00 FINDE NICK

09.30 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER

10.15 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

12.45 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

18.15 CINE. KARATE KID

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA LOZANO, EN REEMPLAZO DE ANDY KUSNETZOFF

00.30 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. IND. DE RIVADAVIA

CINE

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS (2D) (ESTRENO)

04,05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)

AFTER : ALMAS PERDIDAS (2D) (ESTRENO)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

Hasta el 08-09-21- 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (Subt)

PAW PATROL (2D)

04,05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)

JUSTICIA IMPLACABLE (2D)

Hasta el 08-09-21 -20:20hs (Cast) 22:40 hs (Subt)

CANDYMAN (2D)

Hasta el 08-09-21 - 22:30 hs (Subt)

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D)

Hasta el 08-09-21 -20:10hs (Cast)

NO RESPIRES 2 (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

Hasta el 08-09-21 - 20:50 hs (Cast) 22:45 hs (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS DE FAMILIA (2D)

04,05 /09/21 - 14:20 hs (Cast)

SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)

04,05 /09/21 - 15:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO



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