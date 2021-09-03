CARTELERA TV / CINE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
07.00 FINDE NICK
09.30 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER
10.15 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.45 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
18.15 CINE. KARATE KID
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA LOZANO, EN REEMPLAZO DE ANDY KUSNETZOFF
00.30 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. IND. DE RIVADAVIA
CINE
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS (2D) (ESTRENO)
04,05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)
AFTER : ALMAS PERDIDAS (2D) (ESTRENO)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
Hasta el 08-09-21- 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (Subt)
PAW PATROL (2D)
04,05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)
JUSTICIA IMPLACABLE (2D)
Hasta el 08-09-21 -20:20hs (Cast) 22:40 hs (Subt)
CANDYMAN (2D)
Hasta el 08-09-21 - 22:30 hs (Subt)
FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D)
Hasta el 08-09-21 -20:10hs (Cast)
NO RESPIRES 2 (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
Hasta el 08-09-21 - 20:50 hs (Cast) 22:45 hs (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS DE FAMILIA (2D)
04,05 /09/21 - 14:20 hs (Cast)
SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)
04,05 /09/21 - 15:00 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO