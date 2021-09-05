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CARTELERA TV / CINE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 02:31 Cartelera

CANAL 7

06.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

07.00 FINDE EN NICK

09.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA

POR EVALUNA MONTANER

09.45 CINE. STUART LITTLE

11.00 SANTA MISA, DESDE

LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 LA PEÑA DE MORFI,

CON GERARDO ROZÍN Y JÉSSICA

CIRIO

15.45 FÚTBOL ELIMINATORIAS.

BRASIL - ARGENTINA

18.15 CINE. MATILDA

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.15 OPINIÓN DEPORTIVA

21.00 TRATO HECHO

22.00 LA VOZ ARGENTINA

00.00 LA VOZ DEL EMBAJADOR

00.15 EL CHALLENGE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 DIALOGO + HUMANO

14.30 RECORDANDO

15.30 CIRCUITO ARGENTINA

16.00 LOQUITOS X EL FUTBOL

17.00 PARA TODA MUJER,

CON SUSANA SAAD

18.00 TICTERES

18.30 SABADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 RUIDO DE MOTORES

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE: SUNSTAR

SHANG-CHI Y LA LEYENDA

DE LOS DIEZ ANILLOS

(2D) (ESTRENO)

ACCION (+ 13 AÑOS)

05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)

AFTER : ALMAS PERDIDAS

(2D) (ESTRENO)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

Hasta el 08-09-21- 20:00 hs

(Cast) 22:20 hs (Subt)

PAW PATROL (2D)

ANIMACION (ATP)

05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)

JUSTICIA IMPLACABLE

(2D)

Hasta el 08-09-21 -20:20hs (Cast)

22:40 hs (Subt)

CANDYMAN (2D)

Hasta el 08-09-21 - 22:30 hs

(Subt)

FREE GUY: TOMANDO EL

CONTROL (2D)

Hasta el 08-09-21 -20:10hs (Cast)

NO RESPIRES 2 (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

Hasta el 08-09-21 - 20:50 hs

(Cast) 22:45 hs (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS

DE FAMILIA (2D)

05 /09/21 - 14:20 hs (Cast)

SPACE JAM : UNA NUEVA

ERA (2D)

05 /09/21 - 15:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIÓN SIN

PREVIO AVISO


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