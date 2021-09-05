CARTELERA TV / CINE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
06.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
07.00 FINDE EN NICK
09.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA
POR EVALUNA MONTANER
09.45 CINE. STUART LITTLE
11.00 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI,
CON GERARDO ROZÍN Y JÉSSICA
CIRIO
15.45 FÚTBOL ELIMINATORIAS.
BRASIL - ARGENTINA
18.15 CINE. MATILDA
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA
21.00 TRATO HECHO
22.00 LA VOZ ARGENTINA
00.00 LA VOZ DEL EMBAJADOR
00.15 EL CHALLENGE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 DIALOGO + HUMANO
14.30 RECORDANDO
15.30 CIRCUITO ARGENTINA
16.00 LOQUITOS X EL FUTBOL
17.00 PARA TODA MUJER,
CON SUSANA SAAD
18.00 TICTERES
18.30 SABADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 RUIDO DE MOTORES
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE: SUNSTAR
SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS
(2D) (ESTRENO)
ACCION (+ 13 AÑOS)
05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)
AFTER : ALMAS PERDIDAS
(2D) (ESTRENO)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
Hasta el 08-09-21- 20:00 hs
(Cast) 22:20 hs (Subt)
PAW PATROL (2D)
ANIMACION (ATP)
05 /09/21 - 14:30 hs (Cast)
JUSTICIA IMPLACABLE
(2D)
Hasta el 08-09-21 -20:20hs (Cast)
22:40 hs (Subt)
CANDYMAN (2D)
Hasta el 08-09-21 - 22:30 hs
(Subt)
FREE GUY: TOMANDO EL
CONTROL (2D)
Hasta el 08-09-21 -20:10hs (Cast)
NO RESPIRES 2 (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
Hasta el 08-09-21 - 20:50 hs
(Cast) 22:45 hs (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS
DE FAMILIA (2D)
05 /09/21 - 14:20 hs (Cast)
SPACE JAM : UNA NUEVA
ERA (2D)
05 /09/21 - 15:00 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIÓN SIN
PREVIO AVISO