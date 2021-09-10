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CARTELERA TV CINE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 07:54 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS,

LA SITCOM CON FLOR PEÑA,

GUILLERMO FRANCELLA, LOS

HERMANOS LOPILATO, ÉRICA

RIVAS Y MARCELO DE BELLIS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE NICK

17.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA

POR EVALUNA MONTANER

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. VUELO 93

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. VUELO 93

(CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL

FAMOSOS, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN

DE ANDY KUSNETZOFF

00.30 UN PEQUEÑO GRAN

VIAJE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE

BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SABADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER,

CON SUSANA SAAD

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSION

21.30 RECORDANDO

22.30 MÁS FUTBOL

CINE: SUNSTAR

ESPIRAL: EL JUEGO DEL

MIEDO CONTINÚA (2D) (ESTRENO)

TERROR (+ 13 AÑOS)

Hasta el 15-09-21 - 22:30 (Subt)

MALIGNO (2D) (ESTRENO)

TERROR (+ 16 AÑOS)

Hasta el 15-09-21 -20:00 (Cast)

22:30 (Subt)

SHANG-CHI Y LA LEYENDA

DE LOS DIEZ ANILLOS (2D)

11,12-09 /09/21 - 14:30 (Cast)

AFTER : ALMAS PERDIDAS

(2D) ROMANCE (13 AÑOS)

Hasta el 15-09-21- 20:30 (Cast)

PAW PATROL (2D)

11-12 /09/21 - 14:30 (Cast)

JUSTICIA IMPLACABLE

(2D)

Hasta el 15-09-21 - 20:20 (Cast)

22:40 (Subt)

NO RESPIRES 2 (2D)

Hasta el 15-09-21 - 20:50 (Cast)

22:45 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS

DE FAMILIA (2D)

11-12- /09/21 - 14:20 (Cast)

SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)

11-12- /09/21 - 15 hs (Cast)

PETER RABBIT: CONEJO EN

FUGA (2D)

11-12- /09/21 - 14:20 (Cast)

EL DOMINGO 12/09 LAS

SALAS ABRIRÁN A LAS 14


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