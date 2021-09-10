CARTELERA TV CINE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS,
LA SITCOM CON FLOR PEÑA,
GUILLERMO FRANCELLA, LOS
HERMANOS LOPILATO, ÉRICA
RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE NICK
17.00 CLUB 57, PROTAGONIZADA
POR EVALUNA MONTANER
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. VUELO 93
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. VUELO 93
(CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL
FAMOSOS, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN
DE ANDY KUSNETZOFF
00.30 UN PEQUEÑO GRAN
VIAJE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE
BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SABADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER,
CON SUSANA SAAD
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSION
21.30 RECORDANDO
22.30 MÁS FUTBOL
CINE: SUNSTAR
ESPIRAL: EL JUEGO DEL
MIEDO CONTINÚA (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 13 AÑOS)
Hasta el 15-09-21 - 22:30 (Subt)
MALIGNO (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 16 AÑOS)
Hasta el 15-09-21 -20:00 (Cast)
22:30 (Subt)
SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS (2D)
11,12-09 /09/21 - 14:30 (Cast)
AFTER : ALMAS PERDIDAS
(2D) ROMANCE (13 AÑOS)
Hasta el 15-09-21- 20:30 (Cast)
PAW PATROL (2D)
11-12 /09/21 - 14:30 (Cast)
JUSTICIA IMPLACABLE
(2D)
Hasta el 15-09-21 - 20:20 (Cast)
22:40 (Subt)
NO RESPIRES 2 (2D)
Hasta el 15-09-21 - 20:50 (Cast)
22:45 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES 2: NEGOCIOS
DE FAMILIA (2D)
11-12- /09/21 - 14:20 (Cast)
SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)
11-12- /09/21 - 15 hs (Cast)
PETER RABBIT: CONEJO EN
FUGA (2D)
11-12- /09/21 - 14:20 (Cast)
EL DOMINGO 12/09 LAS
SALAS ABRIRÁN A LAS 14