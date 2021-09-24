CARTELERA TV / CINE 25 DE SEPTIEMBRE

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CANAL 7
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 CASADOS CON HIJOS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
14.30 FINDE NICK
17.00 CLUB 57
17.45 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. VECINOS EN LA
MIRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 CINE. VECINOS EN LA
MIRA (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL
FAMOSOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 PODEMOS HABLAR
00.30 UN PEQUEÑO GRAN
VIAJE
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 BÁSQUET FEMENINO.
ALTE. BROWN vs. RED STAR
CINE: SUNSTAR
AINBO: LA GUERRERA DEL
AMAZONAS (2D) (ESTRENO)
(ATP) (CAST)
Hasta el 29-09-21,16:25, 18:20
INFIDELIDAD MORTAL (2D)
(ESTRENO) (+ 16 AÑOS)
Hasta el 29-09-21, 22:30 (Subt)
CRY MACHO (2D) (SUB)
Hasta el 29-09-21, 20:30, 22:40
VENGANZA IMPLACABLE
(2D)
Hasta el 29-09-21, 20:20 (Cast)
22:40 (Subt)
ESCAPE ROOM 2: (2D)
20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
SPIRIT: EL INDOMABLE
(2D)
Hasta el 29-09-21, 16:40 (Cast)
18:40 (Cast)
MALIGNO (2D) (+ 16 AÑOS)
Hasta el 29-09-21, 20:00 (Cast)
22:30 (Subt)
SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS (2D)
Hasta el 29-09-21, 17:10 (cast)
19:50 (Cast)
PAW PATROL (2D) (CAST)
Hasta el 29-09-21, 16:30, 18:30
SPACE JAM (2D)
Hasta el 29-09, 17:30 (Cast)