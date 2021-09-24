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CARTELERA TV / CINE 25 DE SEPTIEMBRE

- 20:31 Cartelera

CANAL 7

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 CASADOS CON HIJOS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

14.30 FINDE NICK

17.00 CLUB 57

17.45 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. VECINOS EN LA

MIRA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 CINE. VECINOS EN LA

MIRA (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL

FAMOSOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 PODEMOS HABLAR

00.30 UN PEQUEÑO GRAN

VIAJE

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 BÁSQUET FEMENINO.

ALTE. BROWN vs. RED STAR

CINE: SUNSTAR

AINBO: LA GUERRERA DEL

AMAZONAS (2D) (ESTRENO)

(ATP) (CAST)

Hasta el 29-09-21,16:25, 18:20

INFIDELIDAD MORTAL (2D)

(ESTRENO) (+ 16 AÑOS)

Hasta el 29-09-21, 22:30 (Subt)

CRY MACHO (2D) (SUB)

Hasta el 29-09-21, 20:30, 22:40

VENGANZA IMPLACABLE

(2D)

Hasta el 29-09-21, 20:20 (Cast)

22:40 (Subt)

ESCAPE ROOM 2: (2D)

20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

SPIRIT: EL INDOMABLE

(2D)

Hasta el 29-09-21, 16:40 (Cast)

18:40 (Cast)

MALIGNO (2D) (+ 16 AÑOS)

Hasta el 29-09-21, 20:00 (Cast)

22:30 (Subt)

SHANG-CHI Y LA LEYENDA

DE LOS DIEZ ANILLOS (2D)

Hasta el 29-09-21, 17:10 (cast)

19:50 (Cast)

PAW PATROL (2D) (CAST)

Hasta el 29-09-21, 16:30, 18:30

SPACE JAM (2D)

Hasta el 29-09, 17:30 (Cast)


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