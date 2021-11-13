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CARTELERA TV CINE 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

- 20:16 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS,

CON FLOR PEÑA, GUILLERMO

FRANCELLA, ÉRICA RIVAS Y

OTROS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.00 CLUB 57

17.45 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA.

CONTRAATAQUE

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA.

CONTRAATAQUE

(CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL

FAMOSOS, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON ANDY KUSNETZOFF

E INVITADOS QUE DARÁN

QUÉ HABLAR

00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA.

YOUR HONOR

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS/INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 BÁSQUET F.: BELGRANO

vs. DEFENSORES DEL SUD

CINE: SUNSTAR

RESCATE (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/11-22:30 (subt ) 00:25 (subt )

HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL: 20 AÑOS

DE MAGIA (2D) (ESTRENO)

DRAMA (+ 13 AÑOS) 19:00 (cast )

ETERNALS (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

Con el protagónico de Angeli ‑

na Jolie y Salma Hayek

13/11 _ 14:30 (Cast ) 15:30 (Cast )

18:00 (Cast ) 19:00 (Cast ) 21:30

(Cast ) 22:10 (subt )

VENOM: CARNAGE LIBERADO

(2D)

ACCIÓN, CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/11 -14:40 (Cast ) 17:00 (Cast )

LOS LOCOS ADDAMS 2

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/11 -14:30 (cast ) 16:30 (cast )

18:30 (cast ) 20:30 (cast )

ESPÍRITUS OSCUROS (2D)

TERROR (SAM 16)

13/11 -22:00 (subt ) 00:20 (subt )

RON DA ERROR (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/11-14:30 hs (cast ) 17:00 hs

(cast ) 19:30 hs (cast )

HALLOWEEN KILLS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13/11- 22:30 (subt ) 00:35 (subt )

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

AVISO PREVIO


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