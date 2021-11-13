CARTELERA TV CINE 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS,
CON FLOR PEÑA, GUILLERMO
FRANCELLA, ÉRICA RIVAS Y
OTROS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.00 CLUB 57
17.45 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA.
CONTRAATAQUE
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. DÍA DE LA INDEPENDENCIA.
CONTRAATAQUE
(CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL
FAMOSOS, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON ANDY KUSNETZOFF
E INVITADOS QUE DARÁN
QUÉ HABLAR
00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA.
YOUR HONOR
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS/INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 BÁSQUET F.: BELGRANO
vs. DEFENSORES DEL SUD
CINE: SUNSTAR
RESCATE (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/11-22:30 (subt ) 00:25 (subt )
HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL: 20 AÑOS
DE MAGIA (2D) (ESTRENO)
DRAMA (+ 13 AÑOS) 19:00 (cast )
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
Con el protagónico de Angeli ‑
na Jolie y Salma Hayek
13/11 _ 14:30 (Cast ) 15:30 (Cast )
18:00 (Cast ) 19:00 (Cast ) 21:30
(Cast ) 22:10 (subt )
VENOM: CARNAGE LIBERADO
(2D)
ACCIÓN, CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/11 -14:40 (Cast ) 17:00 (Cast )
LOS LOCOS ADDAMS 2
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/11 -14:30 (cast ) 16:30 (cast )
18:30 (cast ) 20:30 (cast )
ESPÍRITUS OSCUROS (2D)
TERROR (SAM 16)
13/11 -22:00 (subt ) 00:20 (subt )
RON DA ERROR (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/11-14:30 hs (cast ) 17:00 hs
(cast ) 19:30 hs (cast )
HALLOWEEN KILLS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
13/11- 22:30 (subt ) 00:35 (subt )
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
AVISO PREVIO