CARTELERA TV CINE 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 FINDE DE NICK
PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGO, COMO PAW PATROL, SHIMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
EVA Y SU HERMANO RUBÉN VIAJAN POR ACCIDENTE A 1957. ASÍ ES COMO SUCEDERÁN UNA SERIE DE HECHOS INESPERADOS.
13.00 ARGENTINA ELIGE - 1º EDICIÓN
14.30 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN
18.00 ARGENTINA ELIGE – EDICIÓN CENTRAL
20.00 TÓMBOLO SANTIAGUEÑA
20.15 ARGENTINA ELIGE – EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)
00.00 CINE. EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO.
PROTAGONISTAS: KEANU REEVES, JENNIFER CONNELLY, JADEN SMITH, KATHY BATES, JOHN CLEESE Y KYLE CHANDLER
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13:30 PEDALIER
14:00 DIÁLOGO + HUMANO
14:30 RECORDANDO
15:30 CIRCUITO ARGENTINA
16:00 BÁSQUET: OLÍMPICO vs. OBERA ®
18:00 TICTERES
18.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
19:30 ARABESC
20:00 MORENA TV
21:00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO vs. DEFENSORES DEL SUD
22:30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23:00 VIVIR SANTIAGO
CINE
RESCATE (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/11-22:30 (subt) 00:25 (subt)
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL: 20 AÑOS DE MAGIA (2D) (ESTRENO)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
19:00 (cast)
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/11 _ 14:30 (Cast) 15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30 (Cast) 22:10 (subt)
VENOM: CARNAGE LIBERADO (2D)
ACCIÓN, CÓMIC (+ 13 AÑOS)
13/11 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast)
LOS LOCOS ADDAMS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/11 -14:30 (cast) 16:30 (cast) 18:30 (cast) 20:30 (cast)
ESPÍRITUS OSCUROS (2D)
TERROR (SAM 16)
13/11 -22:00 (subt) 00:20 (subt)
RON DA ERROR (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/11-14:30 hs (cast) 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)
HALLOWEEN KILLS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
13/11- 22:30 (subt) 00:35 (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO