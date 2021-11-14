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CARTELERA TV CINE 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

- 22:12 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 FINDE DE NICK

PARA ACOMPAÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS AMIGO, COMO PAW PATROL, SHIMER & SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS, DORA Y SUS AMIGOS.

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

EVA Y SU HERMANO RUBÉN VIAJAN POR ACCIDENTE A 1957. ASÍ ES COMO SUCEDERÁN UNA SERIE DE HECHOS INESPERADOS.

13.00 ARGENTINA ELIGE - 1º EDICIÓN

14.30 LA PEÑA DE MORFI. CON GERARDO ROZÍN

18.00 ARGENTINA ELIGE – EDICIÓN CENTRAL

20.00 TÓMBOLO SANTIAGUEÑA

20.15 ARGENTINA ELIGE – EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)

00.00 CINE. EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO.

PROTAGONISTAS: KEANU REEVES, JENNIFER CONNELLY, JADEN SMITH, KATHY BATES, JOHN CLEESE Y KYLE CHANDLER

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13:30 PEDALIER

14:00 DIÁLOGO + HUMANO

14:30 RECORDANDO

15:30 CIRCUITO ARGENTINA

16:00 BÁSQUET: OLÍMPICO vs. OBERA ®

18:00 TICTERES

18.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

19:30 ARABESC

20:00 MORENA TV

21:00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO vs. DEFENSORES DEL SUD

22:30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23:00 VIVIR SANTIAGO

CINE

RESCATE (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/11-22:30 (subt) 00:25 (subt)

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL: 20 AÑOS DE MAGIA (2D) (ESTRENO)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

19:00 (cast)

ETERNALS (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/11 _ 14:30 (Cast) 15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30 (Cast) 22:10 (subt)

VENOM: CARNAGE LIBERADO (2D)

ACCIÓN, CÓMIC (+ 13 AÑOS)

13/11 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast)

LOS LOCOS ADDAMS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/11 -14:30 (cast) 16:30 (cast) 18:30 (cast) 20:30 (cast)

ESPÍRITUS OSCUROS (2D)

TERROR (SAM 16)

13/11 -22:00 (subt) 00:20 (subt)

RON DA ERROR (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/11-14:30 hs (cast) 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)

HALLOWEEN KILLS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13/11- 22:30 (subt) 00:35 (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO




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