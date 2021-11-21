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CARTELERA CINE TV 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

- 00:40 Cartelera

CARTELERA DE CINE

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D) (ESTRENO)

 

COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)

 

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (subt)

 

RIESGO BAJO CERO (2D) (ESTRENO)

 

20:05 (Cast) 22:15 (Subt)

 

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL: 20 AÑOS DE MAGIA (2D)

 

DRAMA (+ 13 AÑOS) 19:00 (cast)

 

ETERNALS (2D)

 

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

 

14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Cast)

 

VENOM: CARNAGE LIBERADO (2D)

 

ACCION, COMIC (+ 13 AÑOS)

 

14:40 (Cast) 17:00 (Cast)

 

LOS LOCOS ADDAMS 2 (2D)

 

ANIMACION (ATP)

 

14:20 (cast) 16:15 (cast) 18:10 (cast)

 

ESPÍRITUS OSCUROS (2D)

 

TERROR (SAM 16)

 

22:20 (subt)

 

RON DA ERROR (2D)

 

ANIMACION (ATP)

 

14:30 (cast) 17:00 (cast) 19:30 (cast)

 

HALLOWEEN KILLS (2D)

 

TERROR (+ 13 AÑOS) 22:30 (subt)

 

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

 

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

 

09.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

 

11.00 SANTA MISA, TRANSMITIDA DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

 

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

 

16.30 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER

 

17.15 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO

 

18.45 CINE. AGENTE INTERNACIONAL

 

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

20.15 CINE. AGENTE INTERNACIONAL (CONTINÚA)

 

21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y LA PARTICIPACIÓN DE ROBERTO MOLDAVSKY

 

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, , CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA

 

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO

 

00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTO FUNES UGARTE

 

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

 


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