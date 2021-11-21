CARTELERA CINE TV 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

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CARTELERA DE CINE
GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D) (ESTRENO)
COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (subt)
RIESGO BAJO CERO (2D) (ESTRENO)
20:05 (Cast) 22:15 (Subt)
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL: 20 AÑOS DE MAGIA (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) 19:00 (cast)
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Cast)
VENOM: CARNAGE LIBERADO (2D)
ACCION, COMIC (+ 13 AÑOS)
14:40 (Cast) 17:00 (Cast)
LOS LOCOS ADDAMS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
14:20 (cast) 16:15 (cast) 18:10 (cast)
ESPÍRITUS OSCUROS (2D)
TERROR (SAM 16)
22:20 (subt)
RON DA ERROR (2D)
ANIMACION (ATP)
14:30 (cast) 17:00 (cast) 19:30 (cast)
HALLOWEEN KILLS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) 22:30 (subt)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
11.00 SANTA MISA, TRANSMITIDA DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.30 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER
17.15 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO
18.45 CINE. AGENTE INTERNACIONAL
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 CINE. AGENTE INTERNACIONAL (CONTINÚA)
21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y LA PARTICIPACIÓN DE ROBERTO MOLDAVSKY
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, , CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO
00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTO FUNES UGARTE
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN