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CARTELERA TV CINE 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

- 22:11 Cartelera

ENCANTO (3D) (ESTRENO)

 

ANIMACIÓN (ATP)

 

14:20 (Cast) 16:30 (cast) 18:45 (cast) 21:00 (cast)

 

ENCANTO (2D) (ESTRENO)

 

ANIMACIÓN (ATP)

 

15:20 (Cast) 17:30 (cast) 19:45 (cast) 22:00 (cast)

 

EL MISTERIO DE SOHO (2D) (ESTRENO)

 

TERROR (SAM 16) 22:20 (subt)

 

ASALTO A LA CASA DE LA MONEDA (2D) (ESTRENO)

 

ACCIÓN (SAM 16) 22:00 (cast)

 

LA CASA DE GUCCI (2D) (ESTRENO)

 

DRAMA (SAM 13) 21:00 (cast)

 

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D)

 

COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)

 

27, 28/11- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

 

RIESGO BAJO CERO (2D)

 

27, 28/11- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast) 18:40 (Cast)

 

ETERNALS (2D)

 

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

 

27, 28/11-15:00 (Cast) 19:00 (Cast)

 

canal 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

 

11.00 CASADOS CON HIJOS, CON FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y LOS HERMANOS LOPILATO

 

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

 

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

 

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

14.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

 

17.00 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER

 

17.45 LOS SIMPSONS

 

18.15 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

 

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

20.00 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA (CONTINÚA)

 

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

 

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF, QUE RECIBIRÁ A GABRIEL ROLÓN, GLORIA CARRÁ, LAURA ESQUIVEL, ARIEL PUCHETTA Y COSTA

 

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

 


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