CARTELERA TV CINE 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

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ENCANTO (3D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 16:30 (cast) 18:45 (cast) 21:00 (cast)
ENCANTO (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
15:20 (Cast) 17:30 (cast) 19:45 (cast) 22:00 (cast)
EL MISTERIO DE SOHO (2D) (ESTRENO)
TERROR (SAM 16) 22:20 (subt)
ASALTO A LA CASA DE LA MONEDA (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (SAM 16) 22:00 (cast)
LA CASA DE GUCCI (2D) (ESTRENO)
DRAMA (SAM 13) 21:00 (cast)
GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D)
COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)
27, 28/11- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
RIESGO BAJO CERO (2D)
27, 28/11- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast) 18:40 (Cast)
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27, 28/11-15:00 (Cast) 19:00 (Cast)
canal 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, CON FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y LOS HERMANOS LOPILATO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
17.00 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER
17.45 LOS SIMPSONS
18.15 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF, QUE RECIBIRÁ A GABRIEL ROLÓN, GLORIA CARRÁ, LAURA ESQUIVEL, ARIEL PUCHETTA Y COSTA
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN